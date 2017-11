City Offices, noul sediu al retailer-ului Preturi Pentru Tine, este o cladire cu destinatii multiple situata la intersectia dintre Soseaua Oltenitei si Soseaua Giurgiului. Proiectate initial sub forma unui centru comercial, cele doua cladiri de birouri conectate care alcatuiesc City Offices au fost transformate pentru a include spatii de birouri si comerciale, in urma unui amplu process de renovare, finalizat la sfarsitul anului 2014.

Un an mai tarziu, City Offices a obtinut certificarea Leed Gold de calitate si eficienta energetica. Astazi, cladirea este ocupata in proportie de peste 70% de chiriasi precum Vodafone, RCS-RDS sau G2Travel. Preturi Pentru Tine a inchiriat o suprafata de 1.700 mp in cadrul City Offices.

PPT Preturi Pentru Tine reprezinta unul dintre cei mai mari retailer romanesc de imbracaminte si incaltaminte, infiintat in 2006. Cu peste 1.100 de angajati la nivel de grup si avand cea mai extinsa retea de magazine de profil din tara, compania este in plina expansiune regionala si locala.

Retailerul va ajunge la finalul acestui an la 187 de magazine in Romania, Republica Moldova si Bulgaria si se pregateste pentru intrarea pe noi piete incepand cu a doua jumatate a anului 2018. Astfel, sunt vizate alte sase tari - Serbia, Bosnia & Hertegovina, Muntenegru, Albania, Ucraina si Georgia.

"Mutarea sediului companiei noastre in cladirea de birouri City Offices face parte din planul de dezvoltare a grupului. Am optat pentru spatii deschise, cu lumina naturala, astfel incat sa faciliteze interactiunea intre departamente si procesele decizionale de zi cu zi", a declarat Roxana Prisacariu, directorul de resurse umane in cadrul Preturi Pentru Tine.

Tranzactia a fost intermediata de compania de consultata imobiliara Griffes, fondata in 2016 de Andreea Paun, in urma unei experiente de peste 12 ani in domeniul imobiliar (segmentul de birouri) si comunicare. "Ne bucuram ca am putut fi alaturi de Preturi Pentru Tine in procesul de extindere a activitatii. Alegerea noului sediu va aduce un plus de eficienta prin mediul de lucru modern, amplasat intr-o zona usor accesibila si cu numeroase facilitati", a spus Andreea Paun (foto).

Ea mai arata ca "parte din serviciile Griffes reprezinta, pe langa identificarea solutiilor de birouri, asistenta in negocieri si inchirierea propriu-zisa a spatiului si consilierea in ceea ce se numeste set-up-ul operatiunilor, fie pentru companii nou-intrate, fie pentru companii existente, in expansiune".

Printre clientii asistati de Griffes in procesele de dezvoltare sau set-up de operatiuni in Romania, se numara compania japoneza de IT Pole to Win, compania japoneza de software NTT Data, compania de IT & outsourcing Wipro Technologies sau operatorul britanic de plati PayPoint Romania.

Globalworth este o companie de investitii imobiliare care activeaza in Europa Centrala si de Est si care a devenit principalul investitor pe piata de cladiri de birouri din Romania. Globalworth achizitioneaza, dezvolta si gestioneaza direct cladiri de birouri si in sectorul de logistica/industrie usoara, in locatii premium, prin intermediul carora beneficiaza de venituri din inchirierea de spatii catre companii de top din intreaga lume.

Portofoliul companiei a fost evaluat la data de 30 iunie 2017 la peste 1 miliard de euro. Globalworth are o baza puternica de investitori, fiind listata pe piata bursiera AIM din Londra incepand din 2013 si la bursele de valori din Irlanda si Bucuresti, unde a emis primul Eurobond in 2017.