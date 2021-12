IULIUS este singurul operator de mall-uri care deține certificare LEED pentru întreaga rețea

Iulius Mall din Timișoara a primit certificare LEED Gold din partea US Green Building Council, ceea ce înseamnă că se încadrează în standardele internaționale de sustenabilitate.

Compania IULIUS este singurul operator de mall-uri din România care deține certificare LEED pentru întreaga rețea, dar și pentru toate proiectele sale.

Certificarea din punct de vedere sustenabil a întregului portofoliu de operaţiuni IULIUS, inclusiv a proiectelor aflate în dezvoltare, este parte a strategiei de sustenabilitate a grupului IULIUS, axată pe trei piloni principali - mediu, investițiile în oameni și comunitate - punând accent pe cele mai bune practici ce țin de guvernanța corporativă și etica în afaceri.

Cu 105.000 mp închiriabili, Iulius Mall Timişoara deţine cea mai mare suprafață de shopping din afara Capitalei, după ce, în anul 2019, a fost integrat în ansamblul mixed-use Iulius Town. Astfel, o zonă cu un caracter industrial a fost revitalizată într-un lifestyle center occidental, printr-o investiție totală ce depășește 442 de milioane de euro.

De curând, Iulius Mall a primit certificarea LEED® Gold din partea US Green Building Council, după ce, în 2014, fusese certificat LEED® Silver. Procesul de certificare este un angajament continuu asumat pentru a reduce amprenta de carbon a Iulius Mall. Distincţia obținută anul acesta a marcat progresul Iulius Mall, datorită atenției acordate gestionării sustenabile a spaţiilor verzi, a suprafețelor exterioare și a deșeurilor, a îmbunătățirii eficienței energetice, a reducerii consumului de apă și asigurării unei calități ridicate a aerului interior.

„Suntem deosebit de încântaţi de faptul că, în urma investiţiilor realizate şi a politicilor implementate, Iulius Mall a reuşit să evolueze la capitolul «clădire verde» şi să înregistreze performanțe majore la nivelul indicatorilor de sustenabilitate. Totodată, rezultatul este cea mai bună dovadă de recunoaștere a faptului că proiectele noastre contribuie la crearea unor comunități mai durabile şi reprezintă pași concreți spre un mediu mai sănătos și prietenos cu oamenii”, a declarat Dan Adrian Chelaru, Group Sustainability Officer al companiei IULIUS.

Sistemul de rating LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), elaborat de U.S. Green Building Council, reprezintă cel mai important program destinat clădirilor, locuinţelor şi comunităţilor, care sunt proiectate, construite, întreţinute şi operate cu scopul de a obţine o performanţă îmbunătăţită din punct de vedere al sănătăţii mediului şi oamenilor.

„Certificarea LEED Gold obținută de Iulius Mall reprezintă confirmarea alinierii la practicile sustenabile de operare și mentenanță internaționale. Ne bucurăm că am făcut parte din acest proces, în care Iulius Mall a demonstrat că o echipă dedicată și investițiile pentru un viitor sustenabil generează efecte imediate în eficiența consumului de energie, optimizarea consumului de apă, protecția mediului înconjurător prin gestionarea sustenabilă a deșeurilor și implementarea de politici de achiziții și curățenie ecologice”, a declarat Roxana Isopescu, LEED AP O+M, Senior Sustainability Consultant, Green and Healthy Buildings Certifications Division, Colliers.

Pe lângă respectarea celor mai înalte cerințe tehnice moderne, soluțiile implementate, confort și siguranță, Iulius Mall dispune, prin localizarea în ansamblul Iulius Town, de 600 locuri de parcare pentru biciclete, de spații de încărcare pentru mașinile electrice, acces foarte bun la mijloacele de transport în comun, pentru a reduce poluarea şi diminuarea folosirii maşinilor personale, şi de acces la un parc de aproximativ 5 hectare.

Compania IULIUS este singurul dezvoltator și operator de proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 20 de ani în real estate. Portofoliul este compus din două proiecte mixte (Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara), reţeaua naţională Iulius Mall (Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava) şi 13 clădiri de birouri clasa A (7 la Iaşi şi câte 3 la Cluj-Napoca şi Timişoara).

Sursa foto: IULIUS

