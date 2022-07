Ce caută un milionar la un apartament?

România nu duce lipsă de oameni cu posibilități financiare ridicate, care au și ei nevoie de un spațiu în care să locuiască, iar pretențiile lor sunt mult mai ridicate, mai ales dacă au apucat să vadă ce înseamnă premium și lux în alte părți în călătoriile lor în străinătate, iar ceea ce găsesc pe piața din România nu este neapărat ceea ce-și doresc.

Piața imobiliară din România a fost invadată în ultimii ani de tot felul de proiecte premium și de lux, prin mai toate orașele mari, dar cu precădere în București. Într-o țară considerată săracă și care se compară mai mereu cu singura țară care este considerată mai săracă decât ea în Europa, adică Bulgaria, deși mulți ar spune că și bulgarii o duc mai bine decât românii la unele capitole, apariția acestor proiecte imobiliare scumpe într-un număr tot mai mare ar trebui să fie un paradox.

Chiar și în ultimele șase luni au mai fost anunțat alte câteva proiecte importante în Capitală, cum ar fi cel dezvoltat de cei de la Hagag Develpoment Europe în Primăverii sau cel construit de IN-SPEKT Development, care va construi în nordul Capitalei un nou proiect rezidențial tip premium-boutique. Mai putem aminti și proiectul unor elvețieni în zona Herăstrău sau proiectul în care Eden Capital Development investește peste 200 de milioane de euro și pe care dezvoltatorul îl consideră unul exclusivist.

Acestea vin în completarea ofertei deja existente pe piață. Chiar în această primăvară întocmeam un top al celor mai scumpe apartamente de bloc din București, iar cel mai „ieftin” apartament din acest top avea un preț de listare de „doar” 2,5 milioane de euro.

Wall-Street.ro atrăgea atenția asupra invaziei de proiecte de lux și în toamna anului trecut, când se observa o tendință accelerată a dezvoltărilor de locuințe scumpe.

Însă din discuțiile cu mai mulți oameni din imobiliare cu care ne-am întâlnit în ultimul an, reiese că segmentele premium și de lux sunt undeva abia la început ca nivel de dezvoltare, volumul de locuințe exclusiviste fiind unul mic în raport cu numărul românilor cu posibilități și care ar fi și dispuși să bage adânc mâna în buzunar pentru o locuință pe gustul lor și care să corespundă cu standardul lor de viață.

Că am discutat cu dezvoltatori precum One United Properties, Nordis sau Forty Management, care au în portofoliile lor proiecte de lux, ori cu oameni din companiile și agențiile de consultanță imobiliară, cu toții indică faptul că segmentul de lux este unul subdezvoltat la noi, prin urmare potențial de crește există în continuare.

De aceeași părere sunt și cei de la Directimo.ro, o platformă de imobiliare care se adresează cu precădere segmentelor de locuințe scumpe. Am discutat cu Andi Ciser, Client Service & Sales Director al platformei, care ne spune că în București numărul milionarilor a crescut enorm în ultimii doi ani, iar dacă ne uităm pe piața imobiliară, nu se găsesc nici pe departe suficient de multe oferte care să răspundă nevoilor și cerințelor pe care oamenii cu bani le au.

Cu această ocazie, i-am provocat pe cei de la Directimo.ro să ne spună ce caută oamenii cu bani la o locuință. Potrivit lui Andi Ciser, cei mai mulți au apucat să se plimbe destul prin lume și să vadă tot felul de apartamente și proprietăți spectaculoase prin țările mai dezvoltate, așa că și-ar dori să găsească aceleași lucruri și în România, dar piața nu este foarte ofertantă.

De obicei caută o poveste. Asta înseamnă să fie implicat un designer important, să aibă suprafață mare, mai multe camere. Să aibă ce vedem și prin filme americane, apartamente cu walking dressing, cu o baie generoasă, să ai terase, o priveliște frumoasă, să ofere o vedere panoramică și așa mai departe. Apartamentele astea sunt foarte puține la noi. Pe cele din București care îndeplinesc aceste cerințe le poți număra pe degetele de la o mână. Apartamente scumpe sunt destule, dar nu și care să îndeplinească toate cerințele cumpărătorului. Citeste si: Dan Puică, tânărul CEO de la imobiliare.ro, care visa să facă... Andi Ciser, Directimo.ro

Referitor la criteriul „poveste”, directorul de vânzări de la Directimo.ro ne spune că acestea prind mai bine la cumpărători, indiferent dacă vorbim de o proprietate nouă sau veche, deoarece oamenii vor să locuiască într-un loc pe care lumea să-l recunoască, într-un imobil care să fie un reper în zona în care se află, dar care să indice și statutul lor în societate.

„Din fericire, noi, oamenii, simțim nevoia de a face parte dintr-o poveste, iar când cumperi ceva care are o poveste simți că este special. Vrem să spunem că am cumpărat o locuință anume pentru că are ceva special. Așadar este nevoie de o poveste frumoasă în spate” ne-a mai spus Andi Ciser.

O dovadă acestei afirmații este aceea că, deși Directimo.ro se adresează proiectelor rezidențiale noi, tot apar clienți care le cer să le faciliteze achiziția unor proprietăți vechi din București.

„Avem clienți care vin și ne spun că vor o proprietate pe o stradă anume, care are o istorie mai bogată și ne spun că sunt dispuși să plătească oricât. Din păcate, ne adresăm pieței noi, așa că nu prea putem să-i ajutăm”, ne-a mai spus Andi Ciser.

De ce nu există mai multe apartamente care să fie pe gustul bogaților?

Principala problemă din România este legată de conceptul de locuință de lux, care diferă față de ceea ce înseamnă lux în „filmele americane”.

Dacă la noi lux înseamnă să ai marmură neagră pe hol sau faianță și gresie scumpă într-o baie de 10 mp, conceptul de lux în afară pune accent pe generozitatea spațiilor de locuit, pe deschideri mari, pe ferestre largi, care să permită unei cantități cât mai mare de lumină naturală să intre în casă. Lucruri pe care piața locală abia acum le descoperă.

Din punctul meu de vedere, finisajele scumpe nu înseamnă lux, deoarece intră la categoria consumabile.

Andi Ciser, client service & sales director Directimo.ro

„Lux trebuie să însemne și o compartimentare interesantă, să ai diferențe de nivel la podea, la tavan. Adică să ai un living cu o înălțime de cel puțin 3-4 metri, să ai ferestre foarte mari. De asemenea, doar pentru că ai finisaje de lux într-o locuință, nu înseamnă că acea locuință este de lux. Cel puțin din punctul meu de vedere, finisajele scumpe nu înseamnă lux, deoarece intră la categoria consumabile. Și nu pentru că s-ar deteriora, ci pentru că, după o perioadă, vei simți nevoia să le schimbi, să-ți reamenajezi casa, pentru că te plictisești de felul cum arată”, ne-a explicat el.

Andi Ciser ne spune că o vedere panoramică, o priveliște către un parc, o piscină modernă, cum sunt piscinele infinity, care sunt amplasate pe clădiri, sunt indicatori mult mai relevanți pentru ceea ce înseamnă lux.

„Accesul la unele facilități exclusiviste sunt și ele mult mai importante. Chiar în București există un ansamblu care dispune de propriul centru spa de care se pot bucura doar locatarii, la care ajung cu ajutorul unui lift la care doar ei au acces”, ne-a mai spus reprezentantul Directimo.ro.

Potrivit lui, chiar și serviciile pe care le oferă dezvoltatorii sau proprietarii acestor clădiri sunt un indicator mult mai bun pentru lux decât finisajele scumpe. Vorbim aici de servicii precum cele de consierge, de property management. Dacă îți cumperi un apartament de câteva sute de mii de euro, ai pretenția că nu va trebui să te ocupi tu de anumite probleme care ar putea apărea.

Abia în ultimii ani au început să apară apartamente și case care să ofere o listă de caracteristici și dotări care să se încadreze cu adevărat în conceptul de lux dorit în prezent de milionarii din România.

Într-un interviu pentru wall-street.ro, Victor Căpitanu, CEO și cofondator al One United Properties, care deține mai multe proiecte imobiliare în Capitală care includ și apartamente de câteva milioane de euro, ne spunea că în ultimii ani s-a schimbat și în România ceea ce înseamnă premium și lux.

„În intervalul 2006-2008, am ridicat 3 blocuri, care cumulau câteva zeci de apartamente pe care le-am și vândut. Le consideram ca fiind proiecte de clasă medie, dar ceea ce dezvoltăm noi în prezent ca fiind apartamente pe segmentul mediu este mult peste ce însemna premium și lux la vremea aia”, ne spunea Victor Căpitanu.

Dacă o locuință se află într-o zonă scumpă nu înseamnă că e de lux

Andi Ciser de la Directimo.ro ne spune că unele apartamente București sunt clasate ca fiind de lux mai mult prin prisma faptului că sunt construite în zone foarte bune, exclusiviste ale Capitalei, cum ar fi Primăverii, Cotroceni, Herăstrău, Floreasca, Barbu Văcărescu și așa mai departe, dar caracteristicile și dotările lor nu le recomandă neapărat a fi locuințe de lux.

Da, unele apartamente din București sunt foarte scumpe și considerate de lux pentru că se află într-o zonă foarte bună, dar nu vin cu suprafețe suficient de mari, finisajele deși sunt scumpe, nu sunt la cel mai ridicat nivel de calitate, nu sunt chiar high-end, așa cum sunt în afară. Nu vin nici cu facilități în jurul lor care să satisfacă cerințele și nevoile celor cu bani. Andi Ciser

Potrivit lui, cerere există pe această piață, iar oamenii sunt dispuși să plătească sume mai mult decât generoase pentru locuința visurilor lor.

„Anul trecut am avut cea mai mare tranzacție din piață, de 8 milioane de euro, pentru un apartament care se află într-unul dintre cele mai cunoscute ansambluri rezidențiale de la One United Properties, la Floreasca City”, ne-a mai dezvăluit Andi Ciser.

Ce bugete alocă românii care sunt dispuși să cheltuie mai mult pentru o locuință

Chiar dacă luxul din România nu coincide cu luxul din alte țări, piața funcționează în parametri săi. Excluzând extremele pieței, acele excepții în care sunt reprezentate de tranzacțiile de milioane de euro, cei de la Directimo.ro, care nu vând nimic sub segmentul mediu, două dintre categoriile de locuințe listate de ei se vând cel mai bine.

„Noi am împărțit piața în mai multe segmente: mediu, mediu superior, premium și luxury. În momentul de față, cele mai multe tranzacții le înregistrăm pe segmentele medium superior și premium. Pe mediu au scăzut destul de mult tranzacțiile, cu mențiunea că pe zona de nord a Bucureștiului se mențin la niște cote ok. Adică, apartamentele din clasă medie cu un preț mediu de 2.700 euro/mp utili se dau destul de bine. Ca exemplu, pentru un apartament de două camere bugetul mediu este undeva la 120.000 de euro.

Pe segmentul premium și mai sus, vorbim deja de bugete mult mai mari de la 500.000 de euro în sus, pentru că vorbim de apartamente cu suprafețe mult mai mari. Dar cum spuneam, contează ce înseamnă luxury. Avem zonele acestea din Primăverii și Dorobanți, unde se fac aceste blocuri de tip boutique, unde se vinde la prețuri între 7.000 și 10.000 de euro pe metru pătrat”, ne-a mai explicat Andi Ciser.

De ce se vinde mai bine pe segmentul mediu superior decât cel mediu deși diferența de preț este una semnificativă? O explicație este aceea că raportul calitate-preț este mai bun, iar investiția pare mult mai rentabilă. Pe principiul, dai un ban, dar știi că merită.

În plus, în segmentul mediu este o zonă destul de gri în perioada asta din cauza scumpirilor din ultimii doi ani. Pe acest segment au pătruns locuințe care nu se încadrează în această categorie decât cu prețul lor de listare, pentru proprietarii au crescut prețurile încercând să profite de momentul pieței, și nu prin calitatea imobilelor în sine.

