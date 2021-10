Dacă credeam că odată cu depășirea valului al treilea al pandemiei am învățat ceva și nu vom ajunge din nou în punctul culminant al paturilor ATI, ne-am înșelat amarnic. Și mai amarnic devine când depășim record negativ după record negativ, așa cum, în ultimele 24 de ore, am înregistrat nici mai mult nici mai puțin de 331 de decese. În plus, medicii avertizează că, în curând, vom atinge și pragul de 20.000 de cazuri noi pe zi. Laurențiu Luca, directorul general al Synevo România, a declarat că valul patru își ia intensitatea din relaxarea din vară, când oamenii nu au mai ținut cont de normele de protecție.