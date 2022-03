VIDEO: Fermierii din Ucraina cară cu tractorul un sistem de rachete antiaerian rusesc

Fermierii ucrainieni se pare că tractau ceea ce pare a fi un sistem de rachete antiaerian rusesc Tor-M2 care costă 25 de milioane de dolari, după cum scrie HotNews.

„Echipamentul militar #rusesc va fi folosit în curând exclusiv în scopuri agricole”, este descrierea de la postarea de pe Twitter, de pe pagina NEXTA.

#Russian military equipment will soon be used exclusively for agricultural purposes. pic.twitter.com/8Qr30JnKOs— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022