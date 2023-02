Româncă stabilită în Turcia: Cei rămași fără case în urma cutremurelor sunt transferați la hoteluri din Antalya

Peste 13 milioane de persoane din Turcia au fost afectate de puternicele cutremure de pământ cu magnitudinea 7,7, respectiv 7,6, care au lovit, pe 6 februarie, regiunea de frontieră turco-siriană, potrivit estimărilor Guvernului de la Ankara. Am luat legătura cu o româncă stabilită în Turcia, care ne-a transmis că o bună parte dintre cei rămași fără locuințe sunt transferați inclusiv la hoteluri din Antalya.

Mihaela Ellibeș este o româncă stabilită în Turcia de mai bine de 8 ani, care locuiește în Antalya. Ellibeș ne-a povestit că în stațiunea turistică, aflată la circa 600 de kilometri de Gaziantep, cea mai afectată zonă de seism, cutremurul nu a fost resimțit. Însă locuitorii sunt panicați și s-au mobilizat pentru a dona cele necesare persoanelor rămase fără locuințe.

În plus, Ellibeș a precizat că o bună parte dintre cei afectați de cutremur sunt transferați la hoteluri din Antalya.

”Noi suntem protejați în această zonă, nu am pățit nimic. Însă ne-am mobilizat pentru a dona alimente, haine și pături celor rămași fără adăpost. Cât despre autorități, acestea au luat decizia de aduce persoanele fără adăpost în hotelurile din Antalya”, a declarat Ellibeș, pentru wall-street.ro.

De asemenea, aceasta a adăugat că cei care locuiesc în Antalya sunt speriați și de anumite zvonuri privind viitoare cutremure care ar putea lovi Turcia. Zvonurile au fost întărite și de alertele emise de autorități cu privire la un eventual tsunami în regiune. Știrile nu s-au adeverit pentru Antalya, însă, într-adevăr, nivelul mării a crescut în regiunile Hatay - Gaziantep.

Ellibeș mai spune și că salvatorilor le este dificil să ajungă în anumite zone afectate de cutremure, deoarece drumurile au fost distruse de seism. La acestea se adaugă și vremea nefavorabilă și rece, chiar și în Antalya fiind doar 8 grade Celsius, în prezent.

”În zonele distruse de seism, este iarnă ca în România și temperaturile sunt sub zero grade Celsius. În plus, sunt zone în care echipele de salvare ajung foarte greu din cauza drumurilor rupte de mișcările pământului. E dificil și pentru elicoptere să aterizeze în regiuni”, a mai spus românca, ghid turistic în Antalya.

Situația delicată prin care Turcia trece l-a făcut pe președintele Recep Tayyip Erdoğan să declare stare de urgență pentru următoarele trei luni, timp în care țara să își poată reveni. De asemenea, Erdogan a declarat șapte zile de doliu național pentru victimele cutremurului.

Sursa foto: IGSU România

