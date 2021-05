Din 2017 s-a dedicat cu totul afacerii lui de suflet, Leea Toys, prin care și-a însușit rolul de a crea piese de mobilier multifuncționale, care pot fi transformate în masă, balansoar și tobogan. Dar până să ajungă aici, drumul a fost lung.

Dan Popa are acum 50 de ani și spune că încă din adolescență i-a plăcut să-și organizeze timpul, dar și bugetul de unul singur, ca să poată să nu depindă de alții. A găsit întotdeauna modalități de a face bani, dar nu oricum, ci prin metode inventive care să-i aducă satisfacții pe termen lung. Desigur, lucrurile nu au mers mereu ca la carte. Anii euforici, dar tulburi de după Revoluția din `89 l-a prins pe Dan făcând de toate: de la dezmembrat mașini vechi, editat broșuri sau vândut formulare de emigrare pentru Canada.

„Am fost și taximetrist o vreme. După absolvirea facultății de medicină, m-am trezit în fața dezastrului din sistemul medical, cu un salariu echivalent cu 50 de euro pe lună, începând un rezidențiat de medicină de familie fără niciun orizont interesant”, își amintește Dan Popa.

Nu a rezonat cu medicina, așa că a făcut tranziția către domeniul farma unde a avansat rapid în carieră. Timp de șapte ani a fost Country Manager în cadrul unei companii cu activități în comerț, în domeniul farma și al suplimentelor alimentare, poziție care la finalul zilei îi aduce numeroase satisafacții. Cu toate acestea, în paralel, Dan a s-a implicat mereu în diverse proiecte personale de afaceri, care nu aveau nicio legătură cu domeniul în care activa.

În anii 2000, m-am ocupat de un proiect în domeniul cultural, editând o revistă locală despre evenimente în Timișoara și producând piese de mobilier artistic și picturi decorative. Proiectul nu a fost niciodată profitabil, dar am învățat enorm. Nu am să uit niciodată întâlnirea cu un afacerist italian căruia îi plăceau foarte mult produsele noastre, intermediată prin Camera de Comerț, care m-a întrebat la un moment dat `Care sunt obiectivele voastre?`și nu am știut să-i răspund. Eu eram îndrăgostit de ceea ce făceam, uitasem scopul. A fost prima mare lecție.

- Dan Popa, fondator și CEO Leea Toys -