De pe front direct în bucătărie: povestea unui fost soldat care a deschis o afacere cu mâncare fast-food

La Soldat este unul dintre reprezentanții sectorului fast-food din HoReCa, o afacere care a luat naștere în plină pandemie. Pornită la inițiativa lui Ovidiu Dobinciuc, un tânăr antreprenor din Iași, businessul La Soldat s-a făcut repede cunoscut, mai ales în rândul tinerilor, dornici să iasă din case după o perioadă de restricții dure.

La Soldat este o rulotă, aflată, în general, în zona centrală a Iașiului, care pregătește hamburgeri și sandvișuri românilor înfometați. Dobinciuc, bucătar și fost soldat român, s-a gândit să o achiziționeze în martie 2020, după ce, așa cum spune el, ajunsese ”casnic și butona telefonul”.

Bineînțeles, numele businessului, La Soldat, provine de la propria sa poveste, începută în slujba statului român.

”Între 2007 și 2013 am făcut parte din Armata Română, însă criza din 2008 a redus semnificativ salariile noastre. Prin urmare, am luat decizia să schimb lucrurile și am vrut să plec în Marea Britanie, la inițiativa unui prieten aflat deja acolo. Din păcate, planul a eșuat, deoarece colegul meu a fost nevoit să plece de la acel loc de muncă. Prin urmare, am ajuns să lucrez ca ajutor de bucătar într-unul din restaurantele din Iași, nou apărute pe piață”, a povestit Dobinciuc, într-un interviu wall-street.ro.

Antreprenorul a precizat că a lucrat în restaurantul cu bucătărie internațională între anii 2013-2021, timp în care a trecut de la poziția de ajutor de bucătar la bucătarul unității cu pricina.

”La început, totul era nou pentru mine, de la sosuri la preparate. După circa 8 luni din poziția de ucenic, am fost promovat ca bucătar, după ce un alt coleg părăsise echipa. Nu m-am simțit complet pregătit să preiau această funcție, dar m-am gândit că nu am nimic de pierdut”, a mai spus acesta.

August 2021, momentul inaugurării La Soldat

Așa cum menționam la început, Dobinciuc a venit cu ideea businessului în vreme de pandemie, când restaurantele au fost închise, iar el a rămas fără o formă de activitate. În plus, tocmai ce familia sa se mărise cu încă un membru, prin urmare, trebuia să găsească soluții rapide și profitabile.

A găsit mașina pe OLX, aceasta datând din 1992, pe care a achiziționat-o cu 4.500 de euro. Dobinciuc precizează că nu poate estima dacă a reușit să își recupereze investiția inițială, deoarece cei 4.500 de euro s-au transformat în circa 17.000, iar aceștia doar pentru ”coafarea” rulotei.

”Când am cumpărat-o, mașina era goală, nu avea nicio dotare. Mi-am făcut rapid niște calcule și m-am gândit unde și cum pot să o transform rapid. Am colantat-o cu ajutorul unui prieten, am înmatriculat-o, apoi am început să caut echipamente pentru dotare. Am fost după un frigider până la Târgu -Neamț. Am căutat materiale mai ieftine, dar la care să am garanție”, a povestit acesta.

Odată pregătită, La Soldat a început să funcționeze pe 7 august 2021.

În prezent, La Soldat oferă următoarele variante de mâncare fast-food:

patru sandvișuri (cu vită, pui, porc sau miel),

trei hamburgeri,

mici,

hot-dog.

Din punct de vedere al prețurilor, un sandviș cu pui costă 22 de lei, un hamburger cu vită costă 28 de lei, iar un mic este 5 lei (cu pâine și muștar).

”Cele mai mari încasări le-am avut când am fost invitat de autorități la zilele orașului Flămânzi. A fost vorba despre un weekend, unde am avut nevoie și de ajutorul soției. Am încasat circa 3.000 de lei într-o singură zi”, a mai spus antreprenorul român.

Ovidiu Dobinciuc susține că este în căutare de personal și își dorește să mai angajeze încă un om, deoarece nu vrea să își alunge clienții din cauza așteptării. În plus, planurile acestuia sunt de a achiziționa un container care să ia locul rulotei în centrul Iașiului, iar aceasta din urmă să fie prezentă la cât mai multe evenimente.

