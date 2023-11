„E mereu o perioadă bună să te apuci de antreprenoriat. România este încă un „El Dorado”, un paradis fiscal. E greu, e foarte greu, de asta nu e pentru oricine. De asta doar pentru cei care chiar vor și știu și învață, este „El Dorado”, în continuare, inclusiv din punct de vedere fiscal. Eu cred că în România sunt oportunități majore, dar e al naibii de greu, îți vine să îți dai un pumn în cap și picioare în cap din cauză multora care îți îngreunează munca, dar tocmai pentru că e atât de greu, e atât de multă oportunitate. Dar repet, nu e pentru oricine”, a declarat pentru wall-street.ro Dragoș Anastasiu, proprietar Eurolines.

„Oriunde știi tu să faci treabă bună e spațiu”, spune Dragoș Anastasiu, însă cu precădere în zona serviciilor, unde e loc de creștere pentru românii care vor să-și deschidă o afacere. Deși este mult mai ușor să faci trecerea spre antreprenoriat în 2023, dată fiind abundența de informații și posibilitățile multiple de finanțare, românii par să pună în continuare semnul de egalitate între antreprenoriat și ideea de a face bani, amintește proprietarul Eurolines. „Eu mai am încă 7.750 de idei, dar nu am cu cine”, spune acesta cu zâmbetul pe buze.

Faci antreprenoriat că să aduci valoare adăugată și banii sunt o consecință a faptului că tu aduci valoare adăugată și că îți pasă de clienți și de starea de bine a angajaților tăi. Dacă faci asta, vin ulterior și banii către tine. Dar acest tip de mindset nu e foarte dezvoltat, de aceea e loc de foarte mulți antreprenori cu mindset corect, cu putere de muncă. Eu am muncit de mi-au sărit capacele pentru bani, nu cred în criptomonede și în metodele astea rapide de a face bani. Am muncit pentru fiecare euro și cred că prin muncă se pot face bani sustenabil, dar dacă nu e acesta e targetul. Eu nu am avut niciodată targetul banii, ci distracția și păsarea. Banii au venit ca o consecință.

Dragoș Anastasiu, proprietar Eurolines