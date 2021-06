Proiect: Piața Amzei, transformată în hub cultural

Primăria Sectorului 1 pune în consultare publică proiectul de transformare a Pieţei Amzei într-un hub cultural şi pol al gastronomiei autohtone.

Persoanele interesate pot trimite în această săptămână propunerile lor pe adresa de e-mail registratura@primarias1.ro sau pot înregistra adrese scrise la Registratura Sectorului 1. În funcţie de propunerile primite, Primăria Sectorului 1 poate decide organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea propunerilor primite la o dată care se va comunica ulterior, a transmis Agerpres.

Primăria Sectorului 1 şi-a propus refuncţionalizarea Pieţei Amzei şi revitalizarea întregii zone adiacente pieţei după modelul implementat deja în marile Capitale ale Europei. Administraţia locală a Sectorului 1 a elaborat un proiect de transformare a Pieţei Amzei într-un hub cultural şi un pol al gastronomiei autohtone pentru a o face atractivă atât pentru locuitorii Capitalei, cât şi pentru turiştii care vizitează Bucureştiul.

Aici vor fi amenajate zone pentru manifestaţiile culturale şi spaţii hub/co-working demne de zona centrală a unei capitale europene, precum şi spaţii în care turiştii să poată gusta tot ce are mai bun gastronomia autohtonă, după modelul Movenpick Marche sau Vapiano. Pentru a diversifica oferta de produse gastronomice autohtone atât în formă brută, cât şi în formă preparată, pe lângă funcţiunea de piaţă tradiţională existentă în prezent la Piaţa Amzei, trebuie amenajate şi restaurante, cafenele şi servicii de servire mâncare "to go" şi în format food-track.

"Refuncţionalizarea şi punerea în valoare a Pieţei Amzei şi a zonei adiacente, precum şi transformarea sa într-o zonă care să combine în mod fericit cultura şi gastronomia tradiţională este un proiect la care ţin foarte mult. Fiecare capitală europeană are cel puţin o zonă sau o piaţă în care turiştii pot găsi deliciile culinare autohtone, un spaţiu viu şi atractiv în care cultura şi distracţia de bună calitate să fie la ele acasă. Locuitorii Sectorului 1 şi Capitala României merită un astfel de spaţiu", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

În prezent Piaţa Amzei are o suprafaţă totală de 3.595,5 mp, din care 2.675,4 mp suprafaţă construită. Regimul de înălţime al imobilului este de 2S+P+1E. Clădirea dispune şi de o parcare subterană cu 49 de locuri.

Clădirea actuală are o funcţionalitate redusă, iar din punctul de vedere al compartimentării nu mai corespunde cerinţelor actuale. Pentru revigorarea Pieţei Amzei, imobilul necesită lucrări de optimizare a parcării subterane, refacere a sistemelor PSI pentru obţinerea autorizaţiei ISU, etanşeizare şi reparare a zonelor de infiltraţii la subsoluri şi terase, reabilitare sau înlocuire a echipamentelor existente degradate etc.

În acest scop, piaţa va fi concesionată pe o perioadă de maxim 20 de ani, toate lucrările/ amenajările necesare urmând a fi realizate de către viitorul concesionar. Singura sursă de venituri a concesionarului va fi desfăşurarea de activităţi comerciale ca rezultat al prestării serviciilor de operare şi întreţinere a pieţei, precum şi din colectarea tarifelor din spaţiile închiriate.

