Blue Air va anunța mâine când va relua zborurile

Compania aeriană Blue Air va anunța mâine (joi, 8 septembrie) când va relua zborurile, după ce AFM a anunțat că a suspendat poprirea pe conturile sale, ceea ce a dus la sistarea zborurilor sale și la blocarea mai multor călători pe aeroporturile din țară, dar și din afară. Operatorul a mai precizat că din cauza anulării zbourilor, în perioada 6 – 11 septembrie 2022 a avut impact negativ asupra 401 zboruri și 54.161 pasageri.

Compania a anunțat că poprirea a fost ridicată și zborurile vor fi reluate, după ce a primit sprijin din partea AFM, în special din partea președintelui instituției.

„S-a oprit o companie aeriană și s-a oprit de tot, iar credibilitatea Blue Air a fost puternic zdruncinată. În aceste momente facem o evaluare atentă ca să înțelegem care ne este capacitatea de operare.

În decursul zilei de mâine vom reveni cu un comunicat oficial în care vom anunța exact ce zboruri vom relua, fie cu sprijinul TAROM sau a altor operatori încercăm să aducem acasă pasagerii blocați în aeroporturile străine”, se arată într-un comunicat al operatorului care să acopere întrebările transmise de reprezentanții presei.

În legătură cu modul de gestionare a situației create pasagerilor care au avut zborurile anulate, compania a spus că pasagerilor Blue Air afectați le-au oferit opțiunile prevăzute de legislația în vigoare, aplicabile tuturor operatorilor aerieni la nivel european, adică rambursarea biletelor de călătorie, rerutarea pe următorul zbor disponibil publicat pe website sau rambursarea în portofelul electronic utilizabil la viitoare achiziții de bilete.

„Absolut toate chestiunile legate de rambursarea pasagerilor depind esențial de reluarea activității, astfel încât societatea să poată realiza veniturile necesare atât pentru operarea zborurilor curente, cât și pentru rambursarea sumelor datorate către pasageri”, se mai arată în răspunsul operatorului aerian.

Datoria de la AFM, doar o parte infimă din totalul datoriilor Blue Air

Legat de datorii, compania a menționat, la fel cum au transmis și autoritățile, o datorie acumulată de Blue Air către AFM de 28.751.323 lei, dar datoriile totale reprezintă jumătate din totalul veniturilor sale.

„Datoriile Blue Air în acest moment sunt de aproximativ 230.000.000 euro ceea ce înseamnă, într-un an normal de operarare, aproximativ 50% din totalul veniturile realizate. Așa cum am demostrat și în anul 2019 (an în care Blue Air a avut venituri de aproximativ 415.000.000 euro) compania deține know-how-ul și personalul necesar pentru realizarea veniturilor suficiente în vederea achitării tuturor datoriilor sale atât timp cât este lăsată să funcționeze în condiții de piață normale”, se mai arată în răspunsul operatorului aerian.

Citeste si: Barna: Cer Blue Air să reia imediat zborurile!

De asemenea, comapnia a spus că a trimis către AFM două cereri de reeșalonare a creanței sale.

Ce au spus despre amenda ANPC și acuzațiile luare de mită

Compania a negat acuzațiile legate de luare de mită spunând că, „așa cum am precizat în singurul comunciat oficial emis pe această temă, încă din data de 14 Iulie 2022, înțelegem să protejăm interesele și imaginea Blue Air exclusiv prin apelarea la metodele pemise de legislația în vigoare”.

„Astfel, au fost depuse la instanțele și parchetele competente atât Plângerea formulată în materia contenciosului administrativ, prin care solicităm anularea Procesului Verbal de Constatare a Contravenției emis de ANPC, Plângerea penală formulată împotriva funcționarilor publici din cadrul ANPC care au redactat procesul verbal de contravenție, în mod ilegal, în opinia noastră, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, infracțiune prevăzută de art.297, alin.1 Cod Penal, precum și Plângerea penală împotriva Președintelui ANPC, pentru comunicare de date false în spațiul public, infracțiune prevăzută de art. 404, Codul Penal.

Citeste si: Șeful ANPC își dă numărul de mobil pentru a fi sunat de păgubiții...

În cazul în care ne este solicitat, putem pune la dispoziție dumneavoastră Plângerile menționate mai sus, precum și dovada depunerii acestora la instanțele și parchetele competente. Nu vom formula nici un alt comentariu cu privire la aceste aspecte până la momentul la care instanțele competente se vor pronunța în mod definitiv cu privire la respectivele Plângeri”, se mai arată în comunicatul citat.

Ce se întâmplă cu angajații, aeronavele?

Compania a răspuns că în luna Februarie 2020, Blue Air avea 1.570 angajați, iar actionariatul și managementul societății au făcut tot ceea ce le-a stat în putință pentru a păstra acest personal, având în vedere gradul înalt de pregătire și profesionalism a majorități angajaților în cadrul societății, precum și faptul că Statul Român a investit foarte mult în pregătirea acestora, în special în pregătirea piloților și tehnicienilor de aviație.

Citeste si: Vouchere de 15 euro/rezervare pentru turiștii afectați de anunțul...

„Din păcate, de-a lungul celor 2,5 ani în care am fost nevoiți să trecem prin cele mai mari încercări care au lovit industria aeronautică la nivel mondial, în întreaga ei istorie, incertitudinile legate de activitatea Blue Air au condus la numeroase plecări din cadul acesteia astfel încât, momentan mai avem un număr de 560 angajați.

În ceea ce privește aeronavele, de la un număr de 32 aeronave în 2019, în acest moment funcționam cu 13 aeronave, iar în cursul următoarelor luni vom fi obligați să rămânem cu 5 aeronvae pentru că restul vor trebui restituite proprietarilor acestora”, au mai precizat reprezentanții Blue Air.

Legat de Flota Blue Air, ea este formată de 13 aeronave (în operare), în prezent (media locurilor 174), în decursul iernii vor fi reduce la 5 aeronave, fiecare cu o capacitate de 189 de locuri.

Citeste si: Grindeanu susține că Metrorex a primit destui bani pentru a-și...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: