Masterclass Commerce School of the Future - Go to Market și Project Management as a Service

Din 2020 până astăzi numeroase afaceri au trecut la ecommerce. Strategia lor de go to market a fost realizată fie cu specialiști, fie din experiența anterioară. Dar cum lansezi cel mai bine un proiect nou? Acest lucru am aflat în masterclass-ul „Commerce School of the Future” de săptămâna aceasta.

Strategia „Go to Market” înseamnă tot acel cumul de elemente pe care să le iei în calcul atunci când pornești o nouă afacere și când vrei să intri pe o piață nouă. Pe măsură ce o mulțime de afaceri s-au digitalizat și au intrat în ecommerce, ele trebuie să ia în calcul rigorile unei noi piețe.

În acest nou episod al masterclass-ului „Commerce School of the Future” oferit de către VTEX am vrut să aflăm despre această strategie, dar și despre un concept care poate părea străin multora. Adică project managemenjt as a Service. Acesta din urmă înseamnă să externalizezi către o echipă de specialiști diferite părți ale procesului tău de business, fie că vorbim de lansarea unei noi piețe sau de strategii noi de marketing.

