Interviu Doina Vîlceanu, ContentSpeed: ce trenduri vor contura vânzările online în 2022

După un 2021 în care estimările Asociației Române a Magazinelor Online(ARMO) arată un avans de 23% pentru e-commerce-ul românesc, peste media europeană estimată la circa 12%, 2022 se preconizează a fi o continuare a ”mult așteptatei creșteri”. Doina Vîlceanu, Chief Marketing Officer al furnizorului de software pentru dezvoltarea de magazine online ContentSpeed, vorbește în cadrul unui interviu acordat wall-street.ro despre schimbările observate în industrie în 2021 și o parte dintre trendurile care consideră că vor contura industria anul acesta.

Reprezentanta ContentSpeed consideră că industria de e-commerce din România se află într-o mult așteptată creștere.

”De aproape două decenii urmărim evoluția comerțului electronic autohton, iar acum, din cauza circumstanțelor, tot mai multe companii pornesc în procesul de transformare digitală”, precizează Doina Vîlceanu.

În martie se împlinesc doi ani de la momentul împunerii restricțiilor în România, moment descris de Doina Vîlceanu ca o undă de șoc care a înghețat foarte multe afaceri, atât la propriu, prin faptul că au fost închise în perioada de izolare, cât și la figurat, pentru că mulți antreprenori nu aveau un plan B și nu erau pregătiți în niciun fel să facă față unei astfel de situații.

”Din cauza faptului că au amânat deschiderea unui canal de vânzare, nici nu au avut unde să-și redirecționeze clienții. Acest gol a fost, evident, acoperit de către companiile care aveau o prezență online sau erau pure online players”, adaugă Doina Vîlceanu.

Startul investițiilor „pe genunchi” și pe repede înainte

sursa foto: Fizkes / Shutterstock.com

Când a fost clar că nu se va reveni la perioada de dinainte de martie 2020, Vîlceanu precizează că au început „investițiile pe genunchi” și pe repede înainte. Afacerile au început să-și facă site-uri doar din disperare, fără un plan, fără un brief, fără strategii, important devenise doar să existe un site.

”Cred că în 2021 am început să vedem antreprenorii înțelegând limitele unor astfel de soluții entry-level, iar implementarea unor variante premium sau enterprise class a devenit imperativă pentru scalarea și adaptarea proceselor de business în online”, adaugă Doina Vîlceanu.

Doi dintre clienții importanți pe care ContentSpeed i-a atras în 2021 au fost Romstal și Teilor, care au migrat de pe platforma Magento. În ceea ce privește clienții existenți, majoritatea funcționalităților solicitate de către utilizatorii platformei ContentSpeed au avut ca punct principal automatizarea.

”De la de integrarea cu softul de gestiune sau ERP pentru ca magazinul online să aibă stocuri și prețuri în timp real, până la implementarea unor software-uri de marketing automation unde poți automatiza comunicarea cu fiecare tip de client în parte, am folosit toate resursele necesare pentru a face față acestei cereri exponențiale venită din partea partenerilor noștri, mărirea echipei, tehnologii de tip RPA (Robot Process Automation) sau parteneriate cu furnizori care au deja excelență pe un anumit tip de activitate: alegerea celui mai bun curier, căutare internă sau documentare de produse bazate pe AI, marketing automation etc.”, adaugă Doina Vîlceanu.

Reprezentanta ContentSpeed estimează venituri de 1.8 milioane de euro pentru 2021, reprezentând o creștere de peste 30%. Conform acesteia, ”cea mai importantă modificare” în cadrul business-ului a fost adusă anul trecut de către achiziția pachetului majoritar de acțiuni al ContentSpeed de către Payten, membru al grupului polonez de IT Asseco.

Investițiile de anul acesta ale ContentSpeed se vor concentra pe cele mai noi tehnologii și funcționalități necesare pentru scalare magazinelor online din portofoliu, funcționalități precum cele prin care poți avea propriul Marketplace, aplicația de mobil Alegra Mobile Shop pentru B2C sau cea B2B dedicată companiilor de distribuție.

Principalele trenduri care vor contura industria de e-commerce în 2022, conform Doinei Vîlceanu

sursa foto: RossiAgung / Shutterstock.com

Redăm mai jos trendurile pe care Doina Vîlceanu, Chief Marketing Officer ContentSpeed, le-a identificat ca fiind cele ce vor contura vânzările online în 2022:

Time to Market cred că va deveni vital în strategiile de business. Indiferent de ce va urma, oricâte valuri și mutații ale virusului, oricare ar fi scăderea economică – prezența în online este obligatorie. Dacă în criza economică anterioară, eficientizarea și scăderea costurilor a pornit prin implementarea de software de ERP, această conjunctură obligă la regândirea strategiilor de business care măcar să țină cont sau să pună în centrul afacerii transformarea digitală.

Marea diferență dintre retaileri și cei care și-au început afacerea online și marile branduri din offline este că cei din urmă au de recuperat față de pure online players. „Recuperarea” înseamnă să faci mult mai mult, ceva disruptiv. Nu e suficient să-ți faci un site de prezentare sau un magazin online, focusul este pe inovație, servicii adăugate, avantaje competitive și multă concentrare pe recurența comenzilor și pe fidelizare.

Am fost plăcut surprinși de companii cu excelență în retail propriu sau prin marile lanțuri IKA, wholesale și distribuție care acum intră în online la un cu totul alt nivel – uitați-vă doar la soluțiile complexe implementate de Fusch pentru HoReCa, Caparol; pentru vânzătorii din toate regiunile sau noul Marketplace Romstal pentru toți partenerii din domeniul Casă și Grădină.

Pentru prima dată cred că vom vedea cu adevărat ce înseamnă OMNICHANNEL – un termen atât de vehiculat, însă puțin înțeles. Cu 10 ani în urmă, am implementat pentru retailerul Diverta funcționalitatea de Click & Collect – comandă online și ridică din magazin. Acum vorbim de multe alte aspecte: în magazinul fizic (limitat ca spațiu) putem adăuga tablete cu magazinul online care afișează tot catalogul de produse. Magazinul fizic nu este doar punct fizic de ridicare, ci și de retur. Deschiderea punctelor de lucru fizice poate fi prioritizată prin prisma numărului de comenzi online din zona respectivă. Echipa de marketing și cea de e-Commerce este reunită pentru a evita duplicarea promoțiilor și a asigura un mesaj de marketing și comunicare unitar.

Cumpăraturi în Timp Real



Rețelele de socializare ca Facebook, Instagram sau Tik Tok dezvoltă modalități prin care procesul de vânzare se întâmplă în timp real. Fie vorbim de Facebook store – o clonă a magazinului tău online, sau Instagram buy button, ori chiar Instagram Story cu vânzare – vorbim de o reinterpretare a teleshopping-ului adaptată noii generații de online shoppers.

Fidelizare



Într-un mediu cu o competitivitate tot mai crescută, unde toți jucătorii se bat pe portofelele a sub 25% din populația României care cumpăra online, fidelizarea este singura cale către profitabilitate. Costul de achiziție a unui client devine tot mai mare. Orice afacere ar trebui să-și dorească ca acel client să revină cu minim 2-3 comenzi în următorul an. Astfel costul inițial de achiziție client va fi distribuit la un număr total de comenzi într-un an sau per total ciclu de viață client – Life Time Value of a customer.

Companii cu brand awareness, care deja au un public țintă bine definit și o bază de date de clienți suficient de mare ar trebui să investească constând în fidelizarea acestora. Aplicațiile de mobil sunt cele mai recomandate pentru definirea unei strategii de fidelizare a clienților – acestea permit functionalități mult mai avansate față de versiunea de mobil a unui magazin online. După primele 20 comenzi, tu, în calitate de comerciant, îți dorești să ai acces direct și nelimitat la clientul tău. Poți să-i trimiți oferte în timp real valabile doar pentru o perioadă foarte scurtă, poți să-i trimiți push-notifications – care sunt și mai eficiente decât SMS-urile. Și poți chiar să folosești toate aceste cârlige inclusiv folosind geolocația, atunci când un client este în apropierea magazinului tău fizic.

Internaționalizare



O afacere are câteva modalități prin care se poate extinde sau scala: prin eCommerce – deschiderea unui canal online; prin parteneriate – când alte companii care oferă produse conexe sau complementare încep să vândă produsele tale; prin extinderea în alte țări.

Internaționalizarea afacerii poate fi făcută în multe feluri: poți testa piața prin marketplace-uri locale sau poți să-ți deschizi puncte de lucru în țările dorite, iar cele două nu se exclud. Ideea principală e că atunci cand o piață nu crește într-un ritm suficient de rapid pentru capabilitățile afacerii tale, cea mai bună idee e sa începi să vinzi în piețe ceva mai evoluate din punct de vedere a adopției comerțului online.

Marketplace



O categorie foarte interesantă de jucători în online o reprezintă producătorii. Dacă în următoarea perioadă vom fi martorii unei crize economice, rezultă că puterea de cumpărare va scădea. Coroborat cu inflația, creșterea prețului a multor produse nu este benefică pentru producători. Dacă vrei să optimizezi costurile de producție (deja stresate de creșterea costurilor de electricitate și a altor materii prime), îți vei dori să scurtezi lanțul de aprovizionare ca produsul final să aibă un preț competitiv în ochii consumatorului final. Asta înseamnă că trebuie dezvoltată o soluție pentru a ajunge în fața consumatorului cât mai rapid.



Dacă consumatorul decide digital, atunci și vânzătorii tăi trebuie să vină în întâmpinarea acestui trend. Ai putea să-ți ajuți vânzătorii să-și construiască propriile magazine online sau chiar să le oferi un marketplace. Marketplace-urile vin cu multiple avantaje, atât pentru producător, cât și pentru revânzători.

Sursa foto: ContentSpeed

