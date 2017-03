Industria de curierat a evoluat extraordinar anul trecut si, din ceea ce cunoaste Adrian Mihai, managing partner la FAN Courier, niciun jucator nu a inregistrat scaderi. “Noi ne bugetasem o crestere de 15% anul trecut, insa am atins o evolutie a afacerilor de 28,8%”, spune, in cadrul emisiunii Iesit din Tipar, Adrian.

2017 a inceput mai slab, pe fondul vremii mai nefavorabile, dar si din cauza miscarilor stradale. “Oamenii aveau altele pe cap, nu sa isi cumpere neaparat, atunci, un telefon sau televizor. In martie, insa, lucrurile au inceput sa se miste si suntem pe crestere”, spune cofondatorul FAN.

Cresterea surprinzatoare din 2016 a dus la o scadere de 2-3% a calitatii serviciilor oferite de companie, aceasta fiind nevoita sa aloce o suma de trei ori mai mare pe zona de logistica – in loc de 4-5 milioane de euro, cat era bugetat initial, compania a investit 12 milioane de euro. “Am fost nevoiti sa angajam curieri rapid si nu am avut timp, efectiv, sa le oferim trainingul necesar. Dupa cateva saptamani, ii trimiteam “in paine””, explica Adrian Mihai.

El spune ca, pentru a atrage angajati competenti, vor deschide anul acesta o scoala de curierat, cu multiple beneficii – urmareste emisiunea pentru a afla care sunt acestea si ce iti ofera FAN.

Intrebat cum caracterizeaza declaratiile ministrului transporturilor, care a spus ca nu va face un centimetru de autostrada toti acesti ani, cofondatorul FAN subliniaza ca nu este doar o greseala economica majora, un stat neputandu-se dezvolta fara infrastructura rutiera, ci si un act care pune in pericol insasi siguranta participantilor la trafic.

“De asemenea, nu se poate ca Bucurestiul sa nu aiba o sosea de centura cum trebuie! Din pacate, se pare ca Primaria Bucuresti nu are planuri concrete in acest sens – nici acum, nici in viitor. Pentru fluidizarea traficului din Bucuresti nu sunt necesare doar masuri punctuale, ci masuri interdependente, complexe. Nu este insa imposibil – in Brasov, de exemplu, s-au luat masuri care au dus la fluidizarea traficului”, mai spune Adrian Mihai.

