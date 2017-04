Mercedes-Benz GLA este disponibil din aprilie in Romania in varianta facelift, cu noi motorizari, la un pret de pornire de 29.300 euro pentru modelul GLA 180.

Varful de lance al seriei este noul Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC, disponibil acum si intr-o versiune de echipare sportiva, intitulata Yellow Night.

Odata cu faceliftul, Mercedes-Benz lanseaza si versiunea GLA 220 4MATIC. Cu o putere de 184 CP si un cuplu maxim de 300 Nm, aceasta se incadreaza intre cele doua motoare de 156 CP si 211 CP. Modelul GLA 220 4MATIC va suplimenta gama de motorizari pe benzina disponibile cu tractiune integrala.

Sunt disponibile trei variante de suspensie: suspensia confortabila, disponibila standard pe GLA, suspensia cu garda redusa la sol, disponibila optional (in variantele de echipare AMG sau in cadrul pachetului Dynamic Handling), respectiv suspensia off-road (optionala), in cazul careia garda la sol este cu 30 mm mai ridicata fata de versiunea standard. Aceasta modificare permite o mai buna performanta off-road datorita garzii inalte la sol, a pozitiei mai inalte la condus si a finisajelor off-road.

Disponibile la cerere, farurile frontale LED High performance inlocuiesc actualele faruri bi-xenon. In partea din spate, noul GLA foloseste farurile LED High Performance cu mai multe faze, iar stopurile si indicatoarele sunt controlate pe trei intensitati.

Modelele GLA vin echipate in dotarea standard cu sistemul “Active Brake Assist”, care avertizeaza soferul in cazul in care nu exista suficienta distanta fata de vehiculul din fata sa si, daca este necesar, franeaza in functie de situatie. Daca sistemul detecteaza ca soferul reactioneaza cu intarziere, acesta va frana automat pentru a preveni o coliziune sau pentru a minimiza consecintele unui eventual impact. Noul GLA include, de asemenea in dotarea standard, sistemul “ATTENTION ASSIST”, acesta putand depista semne de ameteala sau oboseala ale soferului, recomandandu-i acestuia o pauza.

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC a primit noi functionalitati, fiind modificat atat tehnic, cat si vizual. Dinamica si stabilitatea masinii au fost imbunatatite prin restilizarea pragului frontal si a marginii spoilerului de pe plafon, reducand rezistenta la inaintare, ceea ce a imbunatatit coeficientul aerodinamic al modelului AMG GLA pana la valoarea de 0,33.

Trasatura distincta a noului Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC este sectiunea frontala, mai agresiva decat la modelul anterior. Pragul frontal a primit o forma chiar mai dinamica decat a predecesorului, alaturi de grilele noi pentru gurile de admisie si splitterul frontal argintiu cromat. Acestea ghideaza aerul rece catre radiatoarele masinii intr-un mod mai eficient. Echipamente anterior optionale, precum farurile LED High Performance fac acum parte din dotarea standard a modelului AMG.

Noul AMG prezinta noutati si in partea din spate, cu noul difuzor incorporat in pragul posterior, ornamentele de culoarea argintie cu finisaje de crom si plafonul, prevazut cu un nou eleron care contribuie la imbunatatirea dinamicitatii noului GLA 45 4MATIC.

Motorul de 2.0 litri 381 CP atinge viteza de 100km/h in doar 4,4 secunde. Una dintre componentele high-tech ale motorului cu patru cilindri in serie este injectia de benzina tip spray, injectoarele Piezo pozitionate central in cele 4 camere de combustie injectand carburantul la o presiune de peste 200 bari.

Combinatia acestor multiple injectoare cu sistemul de aprindere multi-spark cresc eficienta termodinamica, ceea ce asigura emisii reduse . Turbocompresorul twin-scroll si eficienta sistemului de evacuare asigura eficienta acumularii de presiune la nivelul motorului, imbunatatind timpul de raspuns al motorului la accelerare.

Editia Yellow Night, disponibila atat pe GLA 45 4MATIC, cat si pe modelele A 45 4MATIC, CLA 45 4MATIC si CLA 454MATIC Shooting Brake imbina combinatiile de negru si gri cu decoratiunile galbene, iar exclusivitatea editiei este accentuata de jantele din aliaj usor stilizate in aceleasi culori.

Pragul din fata, carcasele oglinzilor exterioare, pragurile laterale si difuzorul dorsal prezinta, de asemenea, insertii galbene. Caracterul sportiv al liniei Yellow Night este accentuat de dungile de culoarea gri-grafit aplicate transversal pe capota, plafon, portbagaj si partile laterale ale masinii.