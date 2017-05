Noua generatie Ford Fiesta a fost prezentata la Cluj-Napoca, inaintea deschiderii etapei de raliu BT Transilvania Rally powered by Ford. Modelul expus a fost versiunea de lux Vignale.

Noul Ford Fiesta va fi prezent in toate dealership-urile Ford din Romania incepand cu luna iulie, atunci cand vor fi publicate si listele de preturi.

Ca noutate absoluta fata de generatiile precedente, noul Ford Fiesta vine cu o gama extinsa de versiuni: premium (Vignale), sport (ST-Line), versiunea stilata (Titanium) si crossover (Active). Gama de versiuni disponibile este cea mai ampla si mai versatila din intreaga istorie de 40 de ani a acestui model.

Modelul expus la Cluj in aceasta saptamana este o Fiesta Vignale, aceasta alaturandu-se celorlalte modele care au primit tratamentul premium Vignale: Mondeo, S-MAX, Kuga si Edge.

Noul Ford Fiesta vine cu cea mai sofisticata gama de tehnologii de asistenta la condus si cu cele mai avansate optiuni de conectivitate oferite vreodata pe un model de volum de clasa mica pe piata din Europa.

O dotare disponibila in premiera pe noul Ford Fiesta este Sistemul de asistenta activa la parcare cu senzor pentru parcarea perpendiculara. Acesta ajuta soferii sa identifice spatii de parcare adecvate si sa parcheze fara a fi nevoie de manevrarea volanului in spatele sau in lateralul altei masini.

De asemenea, Fiesta este primul model Ford ce poate fi dotat cu un sistem audio premium „B&O PLAY” si prima generatie Fiesta care ofera plafon panoramic culisant. SYNC 3, sistemul Ford de infotainment, include ecran tactil de pana la 8 inch. In acelasi timp, reducerea cu aproape 50% a numarului de butoane de pe consola centrala garanteaza comenzi si mai intuitive intr-un interior spatios si ergonomic.

Noul Ford Fiesta vine cu o gama completa de motoare Euro 6 diesel si benzina. Acestea ofera performante ridicate si un consum eficientizat pentru o experienta de top la volan in aceasta clasa si pentru a reduce costurile de utilizare.

Motorizari noul Ford Fiesta

Motorul pe benzina Ford 1,0 EcoBoost, pe care Ford il produce si la uzina din Craiova, este disponibil pe noul Ford Fiesta in versiunile de 100 CP, 125 CP si 140 CP cu transmisie manuala in 6 trepte. Optional, pentru versiunea de 100 CP, noul Ford Fiesta poate fi oferit cu transmisie automata in 6 trepte si padele de schimbare a vitezelor.

Motorul TDCi de 1,5 litri, care ofera 120 CP, furnizeaza o combinatie versatila de putere, cuplu si eficienta pentru o experienta placuta la volan, este cuplat cu o cutie de viteze manuala cu sase trepte si ofera emisii reduse de CO2. Totodata, noul Ford Fiesta poate fi configurat si cu motorul de 1,5 litri TDCi intr-o versiune de 85 CP.

Motorul pe benzina de 1,1 litri de la Ford are aceeasi arhitectura cu trei cilindri ca multi-premiatul motor 1,0 EcoBoost si este oferit cu o noua transmisie manuala cu cinci trepte pentru versiunile de 70 CP si 85 CP. Acest nou motor inlocuieste motorul pe benzina de 1,25 litri aspirat si asigura o putere mai mare.

Noul Ford Fiesta va putea fi admirat de toti cei prezenti la BT Transilvania Rally Powered by Ford in principalele zone din Cluj, inclusiv pe esplanada de la Cluj Arena, acolo unde pe 4 mai va avea loc startul festiv al Raliului.