Activitatea de constructie va incepe in prima parte a anului 2018 si include extindere a vopsitoriei si modificari ale atelierului de caroserii si ale zonelor de asamblare. Finalizarea lucrarilor este programata pentru anul 2020, facilitatile urmand sa intre imediat in exploatare. Aceasta decizie va asigura ca uzina din Leipzig este pregatita pentru productia viitoarelor generatii de modele BMW.

"Suntem incantati de cererea ridicata din prezent pentru automobilele BMW pe care le producem aici, la Leipzig. Aceasta dezvoltare viitoare a uzinei este o decizie importanta si inseamna vom dispune de structurile competitive necesare pentru a continua productia de automobile", a declarat directorul uzinei, Hans-Peter Kemser.

In plus fata de flexibilitatea crescuta a productiei, extinderea uzinei din Leipzig pune si bazele pentru o posibila crestere viitoare a volumului.

Uzina BMW Group din Leipzig este una dintre cele mai moderne uzine auto din lume si se remarca si printr-o orientare puternica catre dezvoltarea durabila. De altfel patru centrale eoliene asigura ca 100% din energia folosita in procesul de productie BMW i este din surse regenerabile. Uzina Leipzig este centru de competenta BMW Group pentru automobilele construite pe platforma de tractiune fata si fabrica care realizeaza asamblarea finala BMW i.

Productia de serie a inceput in 2005 si, in prezent, de pe linia de asamblare ies zilnic peste 860 de automobile BMW Seria 1 cu cinci usi, BMW Seria 2 Coupe, Cabriolet si M Coupe, precum si BMW Seria 2 Active Tourer. In plus, uzina din Leipzig produce, zilnic, peste 120 de modele BMW i3 si BMW i8 - acestea sunt automobile orientate spre viitor, cu sisteme de propulsie alternativa si caroserii realizate cu ajutorul metodelor inovatoare de constructie ultrausoara.

Investitia totala in uzina din Leipzig este, pana in prezent, de peste doua miliarde de euro. Acum, uzina are peste 5.300 de angajati.