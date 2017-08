Audi A8, ajuns la cea de-a patra generatie, a fost prezentat la Bucuresti. Primele masini vor aparea in showroom-uri la jumatatea lunii septembrie, iar pe sosele la jumatatea lunii octombrie.

La momentul lansarii vor fi disponibile doua motorizari de 3 litri diesel 286 CP, 3 litri benzina 340 CP, iar mai tarziu va primi propulsoarele de 4 litri benzina 460 CP, 6,3 litri benzina 565 CP, 4 litri diesel 435 CP, 5 litri diesel 500 CP. Toate motorizarile vor fi disponibile cu un sistem micro-hibrid de 48V.

Noul Audi A8 va utiliza platforma MLB Evo si va avea o lungime ceva mai mare decat faceliftul disponibil in prezent pe piata, 5,17 metri lungime, iar versiunea cu ampatament mai lung 5,3 metri lungime.

Modelul vine cu un design impunator si blocuri optice HD Matrix LED. Zona posterioara vine cu o combinatie intre LED-uri si OLED.

O serie de functii semi-autonome vor usura viata soferilor, atat in trafic, cat si in timpul manevrelor de parcare. Consola centrala vine acum cu un display integrat in bord si comenzi tactile pentru sistemul de climatizare.

Audi va produce noua generatie A8 in Neckarsulm. Pretul de pornire in Germania este de 90.600 de euro pentru A8, respectiv 94.100 de euro pentru A8 L.