In cadrul planului Drive The Future, Groupe Renault estimeaza o crestere a vanzarilor cu peste 40%, ceea ce reprezinta peste 5 milioane de vehicule vandiute, fata de 3,47 milioane de vehicule vandute in 2016. In paralel, Grupul isi va largi gama de produse, inclusiv vehiculele utilitare si modelele electrice noi cu zero emisii si se va baza pe succesul gamei Global Access.

"Groupe Renault este in prezent o companie sanatoasa, profitabila, globala, orientata catre viitor. Drive the Future are ambitia de a realiza o crestere puternica si durabila beneficiind de investitiile in regiuni si produse cheie, capitalizand resursele si tehnologiile Aliantei si imbunatatindu-ne competitivitatea. Pornind de la angajamentul salariatilor Renault, acest nou plan va folosi din plin potentialul nostru pentru a inova si a creste intr-o industrie care evolueaza rapid”, spune Carlos Ghosn, Presedinte-Director General al Renault.

Din planul Renault Drive the Future fac parte: