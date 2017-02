Orice antreprenor care activeaza in domeniul acesta stie ca detinerea unui restaurant profitabil este o adevarata provocare. Unele statistici dezvaluie cifre dezarmante cand vine vorba despre „speranta de viata” a unui business de acest fel – 60% dintre restaurante dau faliment in primul an si 80% in decurs de cinci ani. Desigur, exista si povesti incununate de succes, iar secretul sta in ascultarea cu atentie si, mai ales, indeplinirea cerintelor care vin din piata. Iata ce trenduri vor domina anul acesta domeniul restaurantelor.

1. Brandigul va cantari anul acesta mai mult ca oricand

Locul in care este aflat restaurantul este in continuare foarte important, insa, odata cu dezvoltarea retelelor de socializare, popularitatea in aceste medii pare sa cantareasca mai mult. Daca inainte puteai sa atragi clienti cu un design atragator si mancare despre care „sa se duca vorba”, acum poti ajunge la un public larg printr-o prezenta puternica pe retele precum Facebook sau Instagram.

Nu ar trebui sa uiti nici de faptul ca unele facilitati pentru clienti pot atrage public. Wi-Fi gratuit, de pilda, le da clientilor posibilitatea sa dea un check-in virtual, asa incat toti prietenii lor sa vada unde se afla.

2. Asocierea cu produse atractive pentru clienti. Ce factor devine tot mai important

In afara de mancare, intr-un restaurant ai nevoie, evident, si de bauturi. Aici trebuie alese cu mare grija produsele, pentru ca ele sunt un brand in sine, care poate fi unul atractiv sau nu. Vinul este, probabil, printre cele mai importante bauturi pe care le are in meniu un restaurant, asa ca alegerea lui trebuie facuta cu foarte mare grija.

Din acest punct de vedere, e bine de stiut ca vinurile romanesti castiga din ce in ce mai mult teren. Romanii sunt tot mai interesati de produsele locale, asa cum sunt cele din acest magazin online de vinuri. Dupa cum vezi, produsele respective au si avantajul unei povesti fermecatoare de care un restaurant ar putea profita din plin, adaugand-o in meniu, chiar langa lista de vinuri. Este exact tipul de produs in trenduri anul acesta – cu personalitate, istorie si provenit din productia locala.

3. Clientii isi doresc o poveste, o experienta, nu doar o masa

Vorbeam mai sus despre povesti fermecatoare, ei bine, anul acesta ele par sa devina mai importante decat masa in sine. Desigur ca gustul mancarii este esential, insa nu mai este suficient. Oamenii isi doresc o experienta intreaga, care sa inceapa de la intrarea in restaurant pana la iesire. Iesirile la restaurant nu sunt numai un prilej de a manca, ci reprezinta un moment de destindere, de socializare, iar managerii de restaurante trebuie sa dea acestui lucru importanta cuvenita. Decoruri, muzica, atmosfera generala – toate trebuie sa fie intr-o armonie perfecta si sa ofere, alaturi de mancare, o experienta de care clientul sa-si doreasca sa mai aiba parte.

4. Solutii tehnice care sa faca totul mai usor pentru clienti

Credeai ca nu poti aduce inovatii tehnice intr-un restaurant? Ei bine, nu numai ca este posibil, devine chiar o regula. Ia in considerare solutii prin care clientii sa-si poata plasa comanda pe tableta, fara sa mai astepte chelnerul, device-uri de tip pay-at-you-table, dar si sisteme de livrare acasa a ingredientelor insotite de reteta, pentru ca ei sa poata prepara acasa cina, recomanda Justin Harkey, manager in cadrul First Hospitality Group (FHGINC).

Nu doar afacerile din domeniile IT se schimba odata cu avansul tehnologiei, ea este in masura sa transforme orice tip de business, inclusiv cele din zona restaurantelor.

Acestea par a fi, la inceput de an, trendurile care vor modela piata in 2017, insa desigur ca ele nu sunt litera de lege. Totusi, intr-o lume in care aproape totul se schimba de la o zi la alta, este greu de crezut ca poti ignora tendintele de inovatie, indiferent de domeniu.

Sursa foto: DGLimages/Shutterstock, Rawpixel.com/Shutterstock