Sunt milenari care care au reusit cu succes sa-si atinga obiectivele si la fel poti si tu. Citeste in continuare 10 reguli de viata de la un antreprenor de succes care a reusit sa devina milionar inainte de a implini 30 de ani, potrivit Entrepreneur.

1. Cu cat mai devreme cu atat mai bine

Nu poti sa te trezesti in dimineata in care implinesti 29 de ani si sa spui ca intr-un an vei deveni milionar. Pentru a deveni milionar ai nevoie de disciplina, sacrificii si planificare pe termen lung. De aceea, trebuie sa incepi sa profiti de timpul pe care il ai. Cu cat mai curand posibil incepi sa-ti planifici obiectivele cu atat mai multe sanse ai sa obtii ceea ce-ti doresti.

2. Urmareste fluxul banilor

Autorul Grant Cardone sustine ca ar trebui sa urmaresti fluxul banilor pentru a controla veniturile si pentru a vedea oportunitatile care pot aparea. “Primul pas este sa te concentrezi asupra cresterii veniturilor in trepte si sa repeti acest lucru. Venitul meu era de 3.000 de dolari pe luna, iar noua ani mai tarziu a fost de 20.000 de dolari pe luna”, sugereaza Cardone.

Vizeaza industria in care vrei sa-ti construiesti compania si fii pregatit pentru posibile oportunitati de dezoltare.

3. Gandeste diferit

Dupa decenii de cercetari, psihologul Carol Dweck al Universitatii Stanford a descoperit ca creierul uman este maleabil. Spre deosebire de oamenii care au o mentalitate fixa si au calitatati precum inteligenta sau talentul, cei care au o mentalitate in crestere lucreaza din greu la dezvoltarea de noi talente si abilitati.

De exemplu, daca nu ai reusit sa fii promovat la locul de munca, vezi de ce colegul tau a fost promovat si ce ar trebui sa faci ca sa fii tu urmatorul. Incearca sa inveti noi abilitati prin intermediul cursurilor, cartilor sau in cadrul diverselor evenimente. Probabil pe moment ti s-ar putea parea ca inveti lucruri inutile, dar cu siguranta vor fi de ajutor la un moment dat.

4. Diversifica fluxurile de venit

Dupa ce a studiat obiceiurile zilnice ale celor bogati si saraci timp de cinci ani, autorul Thomas Corley a descoperit ca milionarii aveau mai multe fluxuri de venituri, mai exact, 65% din acestia aveau trei fluxuri de venit. “Cand un flux este afectat negativ de crize economice sistematice la care nu ai control, celelalte fluxuri te pot ajuta sa supravietuesti”, scrie Corley.

Pentru a construi o afacere ai nevoie de investitii, iar pentru acestea poti munci la 2-3 joburi ce nu necesita prezenta la birou.

5. Implementeaza bugetul 50/20/30

Bugetul pe care il ai este destul de important daca obiectivul tau este statutul de milionar. Fara un buget nu iti poti acoperi cheltuielile. Nu exista un buget unic pentru toti, deoarece fiecare are venituri si cheltuieli diferite, dar bugetul 50/20/30 poate fi o modalitate excelenta de a economisi.

- Economiseste 50% din venituri pentru cheltuielile esentiale, cum ar fi banii pentru locuinta, alimente, transport si utilitati.

- Pastreaza 20% din venituri pentru planuri de economii, datorii, fonduri pentru zile negre si pensionare.

- Nu folosi mai mult de 30% din venituri pentru cheltuieli personale, cum ar fi factura de telefon, mese festive cu prietenii, excursii sau vacante.

6. Economiseste pentru motive bune

Un alt sfat din partea autorului Cardone: “Singurul motiv pentru care economisesti banii este sa ii investesti”. El sugereaza sa-ti salvezi banii in conturi securizate pe care nu le poti accesa decat in cazul in care are ai o urgenta.

Pentru a deveni milionar, trebuie sa faci si cateva sacrificii.

7. "Fii prieten" cu plictiseala

Toti avem acele momente in care ne plictisim. Uneori avem nevoie de aceste momente in care nu facem nimic si putem medita, face sport sau citi o carte. Ai nevoie de astfel de activitati pentru a atinge obiectivele si pentru a mentine un echilibru mental si fizic pentru a fi cat mai productiv.

8. Fii econom

S-ar putea sa fii suprins, dar cei bogati sunt foarte economi. Ei economisesc gasind cele mai bune oferte si se limiteaza atunci cand vine vorba de vacante. Asta nu inseamna ca nu te poti bucura de viata, ci doar ca trebuie sa fii prudent cu privire la cheltuielile tale. De exemplu, incearca sa iesi in oras o data pe luna in loc sa iesi in fiecare saptamana.

9. Gestioneaza datoriile

Inainte de a te apuca sa strangi bani, un obicei pe care ar trebui sa ti-l formezi este sa scapi de toate datoriile, precum taxe de facultate sau carduri de credit. Banii pe care ii cheltui pe comision ar trebui sa fie folositi intr-un scop mai productiv, precum fonduri de urgenta sau economii pentru mai tarziu. Daca ai un card de credit, foloseste numai cat stii ca poti sa platesti inapoi in aceiasi luna.

10. Extinde afacerea

“In majoritatea cazurilor, valoarea neta pe care o ai reflecta nivelul celor mai apropiati prieteni”, explica Steve Siebold, autorul cartii “How rich people think”. Acest lucru putea fi o provocare cu zeci de ani in urma, dar acum ai posibilitatea de a participa la diverse evenimente din domeniul in care esti. In acelasi timp, nu de fiecare data trebuie sa fii prezent la toate evenimentele pentru a cunoaste cat mai multi oameni interesanti si poti sa construiesti relatii si in mediul online.

Milenarii pot deveni milionari pana la varsta de 30 de ani doar daca sunt dispusi sa tina cont de regulile de mai sus cat mai devreme, sa faca sacrificii si sa ramana concentrati pe acest scop.

Daca citesti acest articol in momentul in care ai peste 30 de ani si vrei sa fii bogat, incearca sa urmezi aceleasi sfaturi chiar daca s-ar putea sa fie mai greu, dar in cele din urma merita sa incerci.

Succes!

Sursa foto: bleakstar / Shutterstock.com