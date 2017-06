Inceperea unei afaceri necesita multa rabdare, conturarea unui model de business trebuie facuta luand in calcul evolutia trendurilor si capacitatea pietei in care activezi. Iti prezentam mai jos 5 oportunitati de afaceri care iti vor aduce profit si in urmatorii 10 ani.

5 oportunitati de afaceri cu profit si peste 10 ani

Dezvoltarea de aplicatii

Este din ce in ce mai vizibila influenta pe care IoT (Internet of Things) o are asupra vietii cotidiene. Acest concept ce presupune folosirea Internetului pentru a crea o conexiune intre diferite dispozitive, servicii si sisteme automate, formand o retea de obiecte da nastere la o piata a dezvoltarii de aplicatii cu un potential enorm.

Institulul McKinsey estimeaza ca aceasta industrie va valora intre 4 trilioane si 11 trilioane de dolari la nivel global pana in 2025. Conform companiei de statistici Statista Inc. numarul dispozitivelor conectate la IoT la nivel global pana in 2025 va ajunge la 75.44 miliarde.

Asadar, ne indreptam intr-o lume complet conectata, in care aplicatiile vor reprezenta uneltele care ne vor ghida majoritatea activitatilor. Esti in oras si ai nevoie de un taxi? Folosesti o aplicatie. Vrei sa mergi la un gratar ? Verifici prin intermediul aplicatiei daca iti va permite vremea. Te indrepti catre casa? Cu ajutorul smartphone-ului pornesti centrala termica, iar atunci cand vei sosi acasa vei avea o temperatura optima sau iti poti porni masina de spalat pentru ca programul sa se termine in momentul in care vei intra pe usa.

Outsourcing

Externalizarea serviciilor este un trend care se afla intr-o continua crestere, din ce in ce mai multe business-uri, in dorinta de a reduce costurile, externalizeaza proiectele catre entitati aflate in tarile care sunt in curs de dezvoltare. Conform unui raport realizat de catre Delloite, domeniile care au cel mai mare potential de crestere sunt cel financiar, IT si de HR. Asadar, luati in calcul dezvoltarea unui business care sa ofere solutii in aceste domenii. De externalizarea serviciilor de IT va puteti bucura si ca freelancer, urmarind proiectele prezente pe platformele de specialitate.

Energie regenerabila

Energia regenerabila reprezinta subiectul unei strategii importante atat la nivelul Uniunii Europene cat si la nivel global. Uniunea Europeana prevede ca obiective pentru 2020, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 20% fata de nivelurile din 1990, 20% din energie sa provina din surse regenerabile, iar cresterea eficientei energetice sa creasca cu 20%. Astfel, va puteti gandi la inceperea unui business in acest domeniu prin producerea de energie regenerabila sau a elementelor necesare pentru productia acestui tip de energie cum ar fi turbine eoliene, panouri fotovoltaice, panouri solare termice etc.

Imprimante 3D

Imprimantele 3D incep sa aiba un impact din ce in ce mai vizibil asupra industriei prelucratoare. In cazul in care nu aveti fondurile si pregatirea necesara pentru a va crea un business care sa asambleze astfel de produse, puteti totusi sa beneficiati de utilitatea lor si sa va deschideti un business care utilizeaza un astfel de produs prin intermediul careia puteti produce de la jucarii si bijuterii la mancare sau chiar organe.

Un studiu realizat de catre EY si publicat anul trecut arata cum evolueaza viziunea business-urilor asupra utilizarii acestei tehnologii. Studiul a fost realizat prin intervievarea a unui numar de 900 de companii la nivel global. Astfel, la nivelul Europei, mai exact in Germania, a fost inregistrat cel mai mare procent, din companiile intervievate, al companiilor care au utilizat aceasta tehnologie, respectiv 37%, in Regatul Unit fiind inregistrat un procent de 17%.

Magazin online

Vanzarile online au cunoscut o crestere incredibila in ultimii ani. Numarul oamenilor care aleg sa cumpere online creste simtitor de la an la an. Pentru anul 2017, Asociatia Romana a Magazinelor Online anticipeaza o evolutie cu 24% a comertului online in Romania, la peste 2,5 miliarde de euro, in contextul cresterii numarului de clienti care apeleaza la acest tip de canal, dar si a numarului de magazine si a ofertei de produse disponibile.

In 2016, vanzarile derulate au ajuns la 2,05 miliarde de euro, in crestere cu 45% fata de 2015, fiind cea mai importanta crestere din Uniunea Europeana. Intre categoriile de produs cu cel mai important avans in vanzari s-au numarat fashion, home&deco, jucarii, produse pentru copii, petshop si articole sportive. Asadar, deschiderea unui magazin online pe unele dintre nisele aceasta poate reprezenta o oportunitate de a inregistra profituri semnificative

