Persoanele care prefera sa lucreze independent si sa isi exercite profesia fara angajamente pe termen lung cu un angajator sunt din ce in ce mai numeroase, totodata si platformele care le ofera acestora oportunitatile necesare pentru valorificarea aptitudinilor.

Daca esti o persoana careia nu ii place sa lucreze dupa un program standard, sa infrunte traficul pana la birou si doreste sa isi desfasoare activitatea din sufrageria apartamentului sau dintr-o cafenea, iti prezentam mai jos 6 platforme care te vor ajuta sa iti expui talentul si experienta profesionala, conform entrepreneur.com.

1. Upwork

Upwork are peste 1,5 milioane de utilizatori si are oferte pentru fiecare tip de freelancer. Acestia pot opta pentru proiecte pe termen lung sau scurt, destinate atat celor aflati la inceput de drum cat si celor experimentati. Asadar, indiferent de nivelul la care te afli in cariera, platforma Upwork poate gasi ceva pentru tine.

2. Toptal

Toptal este o platforma cu o abordare mai diferita decat celelalte platforme prezentate in aceasta lista. Aceasta este dedicata utilizatorilor experimentati. Daca ati parcurs cu succes procesul de selectie, aveti oportunitatea de a lucra in proiecte cu clienti precum JPMorgan, Zendesk sau Airbnb si cu o remuneratie pe masura.

3. Freelancer

Platforma Freelancer ofera, pe langa milioane de proiecte, un mediu competitiv in care freelancerii pot concura intre ei pentru a-si demonstra abilitatile. Prin intermediul rezultatelor bune, puteti atrage cat mai multi clienti.

4. Craiglist

Desi Craiglist este vazuta de majoritatea persoanelor ca fiind o platforma pentru cumpararea si vanzarea de diverse lucruri, aceasta este si o sursa excelenta pentru freelanceri aflati in cautare de oportunitati care sa ii ajute sa se dezvolte profesional si sa isi mareasca veniturile.

5. 99designs

99designs este o platforma dedicata designerilor, cu un mediu competitiv care iti permite sa concurezi cu alti freelanceri si sa primesti feedback din partea clientilor. Este o oportunitate buna pentru designeri sa isi demonstreze talentul.

6. Freelance Writing Gigs

Indiferent daca esti scriitor, editor sau blogger, platforma Freelance Writing Writing Gigs este o optiune numai buna pentru freelancerii pasionati de scris.

