Cei mai mari cinci producatori de carne au reusit sa obtina anul trecut in Romania afaceri cumulate de aproape 2 miliarde lei (437 milioane euro), in crestere cu 5,3% comparativ cu 2015, potrivit datelor transmise de Registrul Comertului, la solicitarea News.ro , pe baza bilanturile financiare depuse de companii la Ministerul Finantelor.

Liderul pietei ramane Unicarm, companie controlata de omul de afaceri satmarean Vasile Lucut, cu afaceri de 651 milioane lei (144 milioane euro) in 2016.

Compania a incheiat 2016 cu un profit net de 19,2 milioane lei (4,2 milioane euro), in scadere cu 35% fata de 2015.

Activitatea companiei a debutat in aprilie 1997 cu o productie de 500 kg/zi, realizata cu 25 de angajati. In 2016, numarul mediu de angajati ai Unicarm a depasit 2.800.

Al doilea cel mai important jucator din industrie este Caroli Foods Group. Firma a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 430 milioane lei (95 milioane euro), in crestere cu 7,4% fata de 2015.

Compania a obtinut in 2016 un profit de 15,7 milioane lei (3,5 milioane euro), in crestere cu 10,3% fata de 2015.

Caroli si-a lansat activitatea intr-o fabrica mica din Bucuresti in 1994, iar la sfarsitul anului 2016 avea peste 1.000 de angajati.

Grupul Caroli include firmele Caroli Foods Group SRL, Caroli Brands SRL, Caroli Management SRL and Tabco - Campofrio SA. Actionarul majoritar in cadrul grupului este compania Kenes BV.

In topul celor mai mari producatori de carne se afla si compania Recunostinta Prodcom Impex, din Filipestii de Padure, detinuta de omul de afaceri Radu Timis.

Anul trecut, compania a inregistrat afaceri de 370 milioane lei (82 milioane euro), in crestere cu 20% fata de 2015, si un profit de 8,2 milioane lei (1,8 milioane euro), in crestere cu 46%.

Radu Timis este fondatorul si presedintele grupului Cris-Tim, grup de firme are activitati in productia de mezeluri si preparate din carne.

Pe locul al patrulea in clasamentul celor mai mari companii in functie de cifra de afaceri din productia de carne este Diana SRL din Ramnicu Valcea.

Compania a fost fondata de Dumitru Craciunescu in aprilie 1991 si a devenit un brand de referinta in mediul de afaceri romanesc.

Desi omul de afaceri a decedat in 2014, strategia lui de dezvoltare este continuata de sotie si de cele doua fiice.

Anul trecut, Diana SRL a inregistrat o cifra de afaceri de 309 milioane lei (68 milioane euro), in crestere cu 6,7% fata de 2015, si un profit net de 16 milione lei (3,5 milioane euro), in scadere cu 25%.

Un alt jucator important din industrie este Aldis din Calarasi. Producatorul a obtinut in 2016 o cifra afaceri de 207 milioane lei (47 milioane euro), in scadere cu 7,5% fata de 2015. Profitul obtinut de companie in 2016 s-a cifrat la 744.332 de lei (165.407 euro), in crestere cu 26%.

Piata locala a preparatelor din carne depaseste 1,2 miliarde euro si este dominata de jucatori precum Transavia, Caroli, CrisTim, Elit, Unicarm, Agricola Bacau, Angst, Fox sau Aldis.

Sursa foto: Alexander Raths / Shutterstock