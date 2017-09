Presedintele consiliului de conducere Lidl Romania, Frank Wagner, coordoneaza noua strategie a retaielrului german, care presupune cresterea sortimentului de produse romanesti. Frank Wagner, care a acordat un interviu in exclusivitate pentru wall-street.ro, vorbeste romaneste si a venit in Romania cu concurentii de la Rewe in anul 2008. Care este povestea sa de pana acum si care sunt planurile sale pentru perioada urmatoare?

De fapt, Frank Wagner a venit pentru prima data in Romania in 1979, pe cand era copil, impreuna cu parintii lui, in vacanta, la Constanta. Era o perioada in care pe litoralul romanesc al Marii Negre puteai intalni multi turisti din Germania, tarile scandinave, dar si din celelalte tari din fostul bloc comunist din Estul Europei. La 20 de ani de la acea vacanta in Romania, in 1999, Frank Wagner termina studiile in Germania si se angaja la Lidl.

”Ca sa intelegeti cum functioneaza si cum gandeste Lidl; indiferent in ce pozitie incepi, mergi in magazin. Nu exista nimeni care nu a inceput acolo. Acolo stam cot la cot cu colegii si punem marfa la raft, stam la casa, spalam pe jos. Cand stateam la casa o data, au venit cativa dintre fostii mei colegi si mi-au zis «A, ce cariera ai facut, sa lucrezi acum la Lidl la casa? », isi aminteste seful Lidl Romania.

Tanarul Frank Wagner s-a amuzat, in sinea lui, si nu le-a raspuns nimic colegilor rautaciosi, pentru ca stia el ce stia: dupa terminarea studiilor, a fost angajat ca sef de vanzari pentru patru magazine, iar faptul ca lucra si la casa facea parte din procesul de acomodare si de cunoastere a organizatiei. A urmat un post in logistica, tot in cadrul Lidl, apoi unul in audit si apoi a avansat in ierarhie, devenind asistentul directorului de vanzari pentru fosta Germanie de Est.

Povestea lui Frank Wagner, seful Lidl Romania: Inapoi la ”prima dragoste”

”M-am plimbat in toata Germania, am vazut peste 1.500 de magazine Lidl. Am facut de toate: controlling, HR, am organizat primul targ de joburi la care a participat si Lidl. Apoi am preluat un depozit, cum avem acum patru in Romania, in Germania atunci aveam 28, am facut acolo lucruri in plan operational, pentru ca oamenii au spus ca trebuie sa arat ca pot sa conduc si o echipa, am stat in jur de sase ani acolo”, spune Frank Wagner.

In 2008, dupa 9 ani in Lidl, a plecat la concurenta, mai exact la Rewe Group, pentru care a lucrat o perioada in Germania, apoi a avut ocazia sa vina in Romania, pentru reteaua Penny, unde s-a ocupay de vanzari si logistica.

”In 2013 am revenit la prima dragoste, adica la Lidl, pe partea de vanzare si logistica. Am avut apoi oportunitatea sa preiau responsabilitatea pentru Romania, la sfarsitul lui 2015”, povesteste Frank Wagner. Consiliul de conducere al Lidl (boardul), pe care acum il conduce Frank Wagner, este compus din cinci membri, inclusiv presedintele, ceilalti patru membri fiind responsabili de cate o arie importanta: vanzari si logistica, achizitii si marketing, administrativ, expansiune.

Primii doi ani de mandat

La scurta vreme dupa preluarea de catre Frank Wagner a mandatului de presedinte al consiliului de conducere al Lidl Romania, in ianuarie 2016, au debutat lucrarile de constructie la noul sediu al companiei, situat langa cel mai verde magazin al retailerului, cel din zona Aviatiei din Bucuresti. In prezent, Lidl Romania are sediul in cladirea Pipera Business Tower de pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Noile birouri au au o suprafata totala de 15.576 de metri patrati distribuiti in trei corpuri de cladire, are 234 de locuri de parcare subterane si supraterane, 40 de locuri de parcare pentru biciclete, sapte statii de incarcare pentru masinile electrice. Facilitatile pentru cei 300 de angajati care vor lucra in noul sediu includ cafenea, cantina si sala de fitness.

Obiectivul Lidl este ca aceasta cladire sa fie certificata BREEAM Outstanding, cel mai inalt calificativ pentru cladirile verzi. Noile birouri Lidl sunt incalzite sau racite, in functie de sezon, cu ajutorul unei pompe de caldura conectata la 78 de sonde geotermale ce merg la o adancime de 100 de metri.

Toate lampile sunt pe cu becuri led, nu exista intrerupatoare, totul este pe baza de senzori, iar corpul in care sunt birourile este umbrit cu ajutorul unor panouri cu senzori, care se misca in functie de luminozitate. In interior, incalzirea si racirea se fac cu ajutorul unor grinzi speciale, nu exista calorifere sau ventiloconvectoare, iar aportul de aer proaspat este de 60%. Incalzirea sau racirea, dupa caz, se face de asemenea automatizat. In plus, la subsolul cladirii a fost amenajata o bucatarie pentru testarea produselor din magazinul aflat la cateva zeci de metri distanta.

”Se aduc din magazin produse si sunt testate, sa nu avem surprize negative. Toate produsele nou livrate sunt testate, dar si prin sondaj produsele existente in sortiment. Avem aici toate utilitatile, inclusiv gaz si apa pentru chiuvete. Avem toate echipamentele necesare: cuptoare, plite, microunde, hote; apa pentru chiuveta.Avem vitrine si camere frigorifice, pentru congelate si refrigerate, la fel ca in magazin. Accesul se face cu paletul direct de la TIR, prin magazin, direct aici, nu trece pe afara produsul. Departamentul de achizitii vine impreuna cu bucatarul nostru si daca produsul este rece se consuma ca atare, daca trebuie preparat, cum e carnea, se gateste aici. Se cumpara si de la concurenta, se compara gusturile. Aici va fi inima companiei. Lucram zilnic pe partea de verificarea calitatii si testare, asta e inima pentru achzitii. Indiferent ce facem pe partea de negociere, daca asta nu e ok, mai bine nu mai negociem deloc”, spune Frank Wagner.

Povestea lui Frank Wagner: Ce va face in continuare?

Largirea sortimentului de produse romanesti de pe rafturile Lidl se numara printre prioritatile pe care Frank Wagner le are in postura sa de presedinte al consiliului de conducere. Iar aceasta preocupare a venit, potrivit declaratiilor sale, ca urmare a cererii din partea clientilor si s-a concretizat in introducerea unor sortimente precum rosia Buzau1600, dezvoltata in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti si Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicola Buzau – in doar doua luni, a fost vanduta o cantitate de 50 de tone din acest produs in magazinele Lidl – sau a cepei rosii de Buzau, ce urmeaza a fi introdusa in magazine in aceasta luna, precum si prin dezvoltarea gamei Camara Noastra.

Pentru a populariza aceasta noua strategie, Lidl Romania a pus la punct Muzeului Camarilor Romanesti, primul muzeu culinar de tip pop-up care prezinta istoria preparatelor regionale din tara. Muzeul Camarilor Romanesti isi deschide pentru prima oara portile in Bucuresti, in perioada 8 – 10 septembrie si va ajunge ulterior in alte trei orase din tara: Timisoara (intre 13 – 15 octombrie, la Bastionul Theresia), Sibiu (intre 27-29 octombrie, in incinta Muzeului Brukenthal) si Cluj-Napoca (intre 10-12 noiembrie, la Bastionul Croitorilor). ”Am facut o campanie, lansata in martie, prin care endorserii nostri au mers prin tara sa gaseasca retete traditionale. Articolul care o sa fie desemnat cel mai bun, in urma unui concurs, va deveni produs comercial, sub brandul Camara Noastra”, spune Frank Wagner.

Cand il intrebi care sunt principalele provocari pe care le are zona de retail, Frank Wagner spune ca piata trebuie lasata sa evolueze dupa principiul economic de baza al cererii si ofertei.

”In general, nu ajuta pe nimeni, nici pe noi, nici pe competitori, nici pe clienti, sa fie impus ceva. In fiecare zi, clientul face o alagere si noi trebuie sa-l convingem sa vina la noi. Daca incercam sa fortam anumite lucruri, sa fortam economia intr-o anumita directie, nu e bine. Personal, cred ca trebuie sa crestem intr-un fel salariile minime sau medii din Romania, astfel incat oamenii sa poata trai rezonabil. Noi facem asta, la noi salariul minim incepe la 2.350 de lei, mult peste piata si peste salariul minim si asta o sa analizam in fiecare an. Asta este prima grila, noi avem trei grile, asta inseamna ca nu ramane la primul nivel, dupa trei ani suntem in jur de 3.000 de lei salariul minim, dublul fata de ce exista in momentul de fata conform legii. Asta este foarte important, pentru ca tinerii au tendinta de a pleca in strainatate si asta e ceva ce trebuie sa sustinem”, explica Frank Wagner.

In prezent, Lidl Romania are in jur de 5.000 de angajati, iar Frank Wagner spune ca obiectivul este de a creste acest numar in perioada urmatoare. ”Anual am vrea sa crestem cu 500 de oameni, prin noi magazine, prin pozitiile care se deschid in sediile regionale sau cele centrale. Cand deschidem vreun depozit, avem recrutari mai numeroase. De exemplu, anu trecut la Lugoj am avut aproape 200 de oameni recrutati numai acolo”, spune Frank Wagner.

Niciun interviu cu un sef al unei companii nu se poate incheia fara intrebari legate de rezultate financiare, investitii si planuri de extindere. Frank Wagner imi spune direct ca nu poate oferi cifre legate de rezultatele financiare din prima jumatate a anului, intrucat Lidl face raportarile la incheiera anului financiar, care in cazul de fata este in luna februarie, dar nu evita sa-mi dea, totusi, cateva detalii.