Cresterea pe segmentul creditelor de consum se va situa la 2-5% anul urmator, incluzand si zona nonbancara. Daca sunt excluse IFN-urile, care inregistreaza cresteri semnificative pe zona de credite de consum, pentru sectorul bancar ramane un avans care se va situa la doar 2%, a afirmat Dana Demetrian, vicepresedinte executiv retail & private banking in cadrul BCR, cea mai mare banca din Romania. Vicepresedintele BCR nu vede un boom pe creditare in general, in contextul in care datele care se raporteaza periodic la nivel statistic sunt distorsionate de actiuni precum reincorporarea unor portofolii de credite de catre bancile locale sau de refinantarea unor imprumuturi mai vechi.

Ce se intampla pe credite de consum

"Creditele de consum ... toata lumea se intreaba ce se intampla, iar dam credite cu buletinul? Ce se va intampla peste doi ani? Bancile nu vor face boom din creditele de consum, in schimb vor urma cresterea naturala, care inseamna un grad de indatorare mai mare si accesabilitate la creditele de consum pentru toata lumea intr-un mod corect", a spus oficialul BCR.

Potrivit acesteia, trendul de crestere se va situa anul urmator la 2-4%, incluzand si zona nonbancara. Creditarea de consum va fi sustinuta de faptul ca populatia scapa de indatorarea acumulata anterior crizei financiare.

"Noi credem ca trendul de crestere va fi undeva la 2-3-4 procente, poate spre 5 procente, incluzand si zona nonbancara. In general cam 2 procente au fost pe sistemul bancar si o sa va spun si de ce credem noi ca va fi undeva mai mare de 2 procente. Pentru ca deja portofoliul de credite de consum s-a stabilizat. Adica, daca in ultimii 2-3 ani am participat la un refresh total al portofoliului pentru ca au trecut aia 10 ani, 7 ani in medie, de cand a fost boom-ul. Se dadeau credite de consum si pe 10 ani, media a fost de 7 ani. Exact cei 7 ani au trecut si putem spune ca portofoliul s-a stabilizat. Practic tot ce inseamna productie noua, pentru ca aici vorbeam de stoc in sine, tot ce inseamna productie noua va veni in plus si va genera o crestere. Pana acuma era o accelerare, dar orice crestere venea (pe productie noua, n.r.) umplea golul si nu neaparat se vedea ca si plus", a spus Dana Demetrian.

Exista sau nu un boom in imobiliare

"Cifrele vorbesc daca este un boom sau nu. Nu cred ca productia noua din 2016 a fost mai mare decat cea din 2015. Va spun din cifrele noastre. Pentru ca am avut aceasta volatilitate si in programul Prima Casa si in deciziile pe creditul standard. A fost mai mica productia, de ce as spune ca a fost un boom? De ce nu a fost in 2015 sau 2014?", a declarat reprezentantul BCR la o intalnire cu presa.

Pe langa creditarea ipotecara bancara, in piata sunt insa prezente si finantari puse la dispozitia cumparatorilor direct de dezvoltatori. Dezvoltatorii au acoperit un gol lasat de sectorul bancar in momentul in care adoptarea legii darii in plata a determinat un numar mare de banci sa creasca semnificativ avansul la imprumuturile acordate pentru achizitionarea de locuinte.

In prezent in Romania se construieste foarte mult pe piata de birouri, unde exista o cerere ridicata, generata in mare masura de companiile straine, in timp ce pe sectorul rezidential piata este inca blocata in orasele mici si medii.

"Hai sa ne uitam in piata: locuinte vechi si locuinte noi. Locuinte noi nu putem spune ca am vazut peste noapte … sunt office-uri multe care se construiesc, asta inseamna ca lumea cere, vin companii mari, creeaza centre regionale in Romania, ceea ce ne bucura. (…) Dar nu am vazut neaparat ca s-au construit blocuri de locuinte peste noapte. Si vorbesc de orasele mari, pentru ca in orasele mici nici nu se pune problema. (…) Anul 2016 nu a avut o productie mai mare decat anul 2015, vorbesc de locuinte noi. Acolo masuram boom-ul. In orasele mari am avut cresteri un pic mai mari decat in 2011-2012. Vedem o crestere naturala", a spus Dana Demetrian.

Cum vede BCR evolutia preturilor pe imobiliare

Pentru anul urmator, cresterile de preturi pentru locuinte se vor situa la 5-6%, insa aceasta evolutie pozitiva se va inregistra doar in orasele mari, unde piata este activa.

"Doar in orasele mari se poate inregistra poate o crestere si nu foarte mare, undeva 5-6% in orasele mari", estimeaza vicepresedintele BCR.

Totodata, strategia autoritatilor de a reduce in programul Prima Casa garantia statului de la 50% la 40% pentru locuintele vechi, in contextul in care pentru cele noi va ramane la 50%, nu va determina scaderi de preturi pe segmentul locuintelor vechi. Ministerul Finantelor a introdus aceasta modificare cu scopul de a determina astfel bancile sa acorde prioritate acordarii de credite pentru locuinte noi fata de cele vechi.

"Nu cred. Noi ne gandim cum putem adresa imobile vechi/imobile noi din perspectiva programului Prima Casa, astfel incat sa nu fie o influenta foarte mare pentru client, dar sa acceleram pe cat posibil si abordarea pe locuintele noi. Nu avem o solutie pe care sa o prezentam, probabil o sa o prezentam in ianuarie", a afirmat Dana Demetrian, intrebata daca strategia de a diferentia in programul Prima Casa va duce la scaderi de preturi pentru locuintele vechi.

Creditarea noua pe ipotecare se va situa la aproximativ 5-6%

"Din perspectiva productiei noi de credite imobiliare, putem spune ca vom merge probabil spre 5-6% crestere productie noua anul urmator, adica cat vom vinde in 2017 fata de 2016, care a fost mai mic decat 2015. In acceptiunea transformarii in real-estate, inseamna ca ori preturile vor creste un pic ori ponderea locuintelor care se vor tranzactiona va creste. Probabil in orasele mari mai mult, probabil in cele mici mai putin”, a spus ea.

Cum a evoluat creditarea ipotecara

In prezent, creditarea ipotecara, doar productie noua de credite, care exclude refinantari, a inregistrat anul acesta un declin de peste 10%, in contextul in care au existat in anumite perioade ale anului blocaje, precum cel generat de legea darii in plata.

"Inca nu s-a terminat anul si nu pot spune o cifra concreta, pentru ca ultima perioada a anului a fost accelerata din nou. Prima perioada a fost accelerata si ultima perioada. Dar se inregistreaza undeva la 10-15%. Nu luati in calcul refinantari, vorbesc de produse noi fata de 2015, care a fost un an de crestere sustinuta. Anul acesta, iunie septembrie a fost aproape blocat fata de anul trecut", a raspuns Dana Demetrian, intrebata cu cat a fost mai mica productia de credite ipotecare in acest an fata de cel anterior.

Bancile ar trebui sa-si creeze platforme de credite imobiliare si nu sa se concentreze pe produsul Prima Casa.

"Cred ca bancile au obligatia sa sustina si sa dezvolte prin campanii si prin mod de adresare creditele standard, care nu au neaparat un program de guvernare in spate, astfel oncat sa se creeze un echilibru. Chiar daca programul Prima Casa va continua, si speram ca lucrurile promise sa fie implementate asa, ca si program startegic, ele trebuie sa acceseze exact acea populatie careia trebuie sa i se adreseze, iar bancile au obligatia sa creeze produse standard si care sa acopere necesitatile celeilalte parti", a spus vicepresedintele BCR.

Datele pe creditare sunt distorsionate

Potrivit reprezentantului BCR, anumite "miscari" din sectorul bancar au distorsionat datele care se raporteaza pe segmentul creditarii. Intre acestea, semnificativa este reincorporarea de catre banci a unor portofolii de credite, repatriate de la nivelul grupului.

"2016, din cauza acestor volatilitati care s-au intamplat in piata ... au generat si anumite miscari … am sa le spun, intre ghilimele, sistemice pentru ca anumite banci au decis sa-si recalibreze portofoliul reincorporand anumite volume de credite, care au fost sa spunem repatriate la nivelul grupului. Si aici vorbim de cele doua banci mari care au generat acest lucru. Din punctul nostru de vedere, aceste miliarde care s-au returnat in portofoliile din Romania, vorbim de OTP si de Raiffeisen, au generat o schimbare majora a jucatorilor din piata in cote de piata. Dar este o miscare strategica, generata de volatilitatea legislativa, dar si cu impact in pozitionarea anumitor banci in marketshare-ul respectiv. Vorbim de volumul total. Asa cum suntem obisnuiti, toate aceste tipuri de actiuni, inclusiv cele in care s-au refinantat franci elvetieni ori s-au refinantat alte tipuri de credite, genereaza artificial productie noua. Ea nu este productie noua. (…) Din punctul nostru de vedere, chiar si in 2016, chiar daca cifrele par mari, productia noua si respectiv balanta totala de creditare a mers intr-un trend natural. Nu s-a creat un boom", a afirmat Dana Demetrian.

Bancile si-au invatat lectia in timpul crizei, a afirmat ea, si sunt mult mai atente, comparativ cu perioada anterioara crizei, in ce priveste riscurile la care se expun.

"Din punct de vedere sistem bancar si aici vreau sa fac o precizare, nu a fost creat un boom pentru ca, asa cum am spus, cred ca toate bancile au invatat o lectie si si-au construit sisteme solide de risc, chiar daca uneori neexplicate suficient catre clienti (…) Nu cred ca exista banca in Romania in momentul de fata care sa genereze haotic risc", a declarat vicepresedintele BCR.