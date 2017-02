S-a constatat, in ultimii ani, faptul ca dezinformarea naste mituri in piata de asigurari RCA, indiferent daca este vorba despre teorii conspirationiste despre multinationale sau jocuri de culise ale altor participanti la piata. Acestea mituri creeaza incertitudine in randul romanilor in momentul achizitionarii unor servicii financiare, asa cum sunt asigurarile. In acest sens, ne propunem sa stabilim valoarea de adevar a sase mituri care circula frecvent in ultima perioada despre piata RCA.