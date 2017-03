Libra Internet Bank a incheiat anul 2016 cu un rezultat net de 32 milioane de lei, in crestere cu 33% fata de anul precedent, si a atins pragul de 3 miliarde de lei in active, ceea ce inseamna o cota de piata de 0,85%, spune Emil Bituleanu (foto), directorul general al bancii.

El a precizat ca banca a avut in fiecare an cresteri de doua cifre pe active si profituri consistente si indicatorii ROA si ROE peste media pietei. Si in 2016, Libra si-a marit activele cu aproximativ 40%, ajungand astfel la pragul de 3 miliarde de lei.

De asemenea, Bituleanu a subliniat ca Libra a avut in mod constant o rata a creditelor neperformante "semnificativ sub media pietei".

"Lucrurile ne-au mers bine in ultimi 7 ani, practic de cand a inceput criza economica. Noi ne-am creat un avantaj din aceasta criza. Profitul va fi in jur de 32 milioane lei, ceea ce este bine la un activ de 3 miliarde lei (ROA de 1,06% - n.r.)", a declarat Emil Bituleanu.