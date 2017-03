Moneda nationala a inceput saptamana in depreciere fata de euro, continuand tendinta de saptamana trecuta, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs in crestere cu 0,33 bani fata de vineri, la 4,5538 lei/euro, cea mai ridicata cotatie a leului in raport cu euro din 26 octombrie 2012 pana in prezent.