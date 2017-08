Dorinta romanilor de a dezvolta o afacere care sa le aduca veniturile necesare pentru a renunta definitiv la viata de angajat este una ridicata. Acest lucru a fost observat si in prima sesiune a programului Start-up Nation, care a adunat peste 20.000 de planuri de afaceri. In urma evaluarii, autoritatile au stabilit ca vor fi finantate 8.653 de planuri de afaceri in aceasta prima sesiune, iar 10.373 de planuri de afaceri vor fi puse in asteptare. Asadar, viata de antreprenor de succes este un vis pe care multi romani il au in comun. In cazul in care nu ai avut timpul si resursele necesare pentru a-ti indeplini acest vis in prima sesiune a programului Start-Up Nation, iti prezentam 3 oportunitati care ar putea fi lansate chiar de anul viitor, conform informatiilor primite de la firma de consultanta CILV Consulting.