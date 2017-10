Un numar de 500 de antreprenori se afla in proces de accesare a unui credit de prefinantare oferit de catre BCR pentru programul Start-Up Nation, dintre care in jur de 200 de credite au fost deja aprobate. Printre cei aprobati, in jur de 100 au nevoie de obtinerea garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), a declarat Lucian Matu, Director Executiv al Directiei Segmente si Produse Micro din cadrul BCR, in cadrul unei conferinte de presa organizata cu ocazia lansarii ghidului Start-Up Nation.

Antreprenorii care opteaza pentru obtinerea unui credit de prefinantare in cadrul proiectului de la Start-Up Nation il pot accesa de la cele trei banci partenere in program ( BCR, BT si CEC Bank). Oferta celor de la BCR are o dobanda fixa de 3,50% pe an si comisioane de pana la 1% din valoarea contractului. Pentru o un credit de 200.000 de lei ( suma maxima care poate fi contractata), costul dobanzii va fi de 3.500 de lei, iar al comisioanelor de 2.000 de lei. Pasi de urmat pentru...