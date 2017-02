2016 a fost un an bun pentru operatorul telecom UPC Romania – compania a atras 52.000 de clienti noi, si-a crescut aria de acoperire cu 10% si, per total, a incheiat anul cu 1,29 milioane de clienti. “Trimestrul patru a fost foarte bun si economia in crestere a sprijinit, de asemenea, evolutia companiei”, spune Robert Redeleanu, CEO al companiei.

In 2016, compania a adaugat 146.000 RGU si 52.000 de clienti. Veniturile companiei au evoluat cu 8,8%, pana la 689 de milioane de lei.

Cea mai importanta evolutie a fost inregistrata in zona de abonamente la Internet, ajungand la 535.000 de abonamente, fata de 489.000 la final de 2015. “Unul din trei clienti de Internet UPC avea connect box in casa, peste 90% dintre ei folosind Internetul in regim Wi-Fi. In acest sens, pregatim urmatoarea versiune a Connect Box”, spune Robert Redeleanu.

In ceea ce priveste televiziunea digitala, evolutia a fost de 8%, pana la 640.000 de abonamente. Peste 70% dintre clienti sunt de televiziune digitala.

Si telefonia fixa a inregistrat o evolutie a numarului de clienti, de 16,5% fata de 2015, atigand la final de 2016 un numar de 471.000 de abonamente.

“Ambitia noastra este sa mentinem acest ritm de crestere, din punct de vedere strategic nu se schimba multe – continuam sa extindem acoperirea, suntem foarte competitivi pe Internet, TV si divertisment. Contextul economic ar trebui sa ajute business-ul – vorbesc aici si de stabilitate si predictibilitate in zona politico-socio-economica”, spune Robert Redeleanu.

Zona de telefonie mobila nu este, inca, in planurile UPC Romania. “La nivel de Liberty Global se testeaza diferite concepte – ori construirea de la zero a retelelor, ori joint venture-uri, ori achizitii – difera de la tara la tara”, spune managerul companiei. Circa 30% din cifra de afaceri a companiei se duce catre extinderea acoperirii companiei in tara. Acoperirea urbana este de circa 60-65%, restul fiind zone rurale.

Este consumatorul dispus sa plateasca mai mult? "Teoretic este un moment prielnic, a scazut TVA-ul, creste salariul minim pe economie. In teorie sunt mai multi bani disponibili in bugetul familiei din Romania. Este o intrebare pentru noi - in ce fel reusim sa reflectam investitiile si inovatia in preturile platite de clientii nostri, cum gasim echilibrul corect, fiind dat si contextul competitiv. Ambitia noastra este sa migram cat mai multi clienti din baza existenta, in serviciile actuale (servicii digitale avansate, de exemplu). Acest tip de crestere a beneficiilor se vor reflecta si in pretul platit. Au fost operatori care au crescut pretul, si noi o vom face "pe ici, pe colo", astfel incat sa reflecte serviciile avansate", spune Robert Redeleanu.

La nivel de angajati nu vor fi modificari majore, puncteaza Robert Redeleanu.

Asteptari de la ministrul telecomunicatiilor, Augustin Jianu

Cresterea salariului minim pe economie are un impact indirect, compania lucrand cu multi parteneri si duce, invariabil, la scumpirea anumitor servicii. “Inca nu am simtit inca un impact”, spune Robert Redeleanu. “Inca evaluam felul in care vom incerca, sau nu, sa compensam impactul in salariul net pe care oamenii il primesc la final de luna – si aici ma refer si la plafonarea salariilor mari”, spune CEO-ul UPC.

Salariul mediu in cadrul UPC Romania a crescut cu 5-7%, conform managerului.

In ceea ce priveste asteptarile de la ministrul Augustin Jianu, Robert Redeleanu spune ca inca nu a avut ocazia sa il intalneasca, “probabil a fost o perioada aglomerata, atat pentru el cat si…pentru…intregul Guvern”, spune el, zambind.

“Asteptarile sunt legate de intelegerea nevoilor pe care industria le are, a oportunitatilor. In urma unui dialog care s-a intamplat in ultimii ani de zile este important sa putem gasi calea cea mai buna de a fructifica oportunitatile. Exista o agenda digitala, noi putem contribui cu siguranta, impreuna cu ceilalti jucatori, la atingerea ei. Intrebarea este insa in ce fel reuseste statul roman sa sustina tipul acesta de investitie”, subliniaza managerul operatorului telecom.

Cel mai important lucru este si va ramane, insa, dialogul. “Atata vreme cat nu-ti propui ca macar sa-ti promovezi oportunitatile pe care le ai, este putin probabil sa se intample ceva benefic”.

Principalii concurenti ai UPC Romania sunt RCS&RDS, Telekom, precum si Orange si Vodafone Romania.