Sharp este, poate, un brand mai putin vizibil in magazinele electroIT din Romania, in ultimii ani intrand intr-un con de umbra in fata unor concurenti precum Samsung, Sony, Bosch sau Arctic. Dupa ce compania asiatica a incheiat insa un contract pe 8 ani cu Vestel, Turcia, lucrurile se vor schimba – in toamna, gigantul nipon va prezenta 267 de produse la IFA, Berlin, urmand sa intre pe piata electrocasnicelor inteligente. Afla dintr-un interviu exclusiv cu Diana Poama, product manager Sharp Electronics, ce planuri are compania in Romania, dar si cum functioneaza relatiile cu retailerii.