Unii dintre raniti sunt in stare grava, a anuntat Serviciul de Ambulanta. Stuart Bateson, purtator de cuvant al Politiei din statul Victoria, a anuntat ca un barbat “a intrat in mod intentionat in pietoni” in jurul orei locale 14, vineri dupa-amiaza, conform News.ro.

“Credem ca are legatura cu o injunghiere anterioara”, a spus el, adaugand ca Politia nu ancheteaza incidentul ca pe un incident terorist. Bateson a dat asigurari ca nu mai exista pericole la adresa publicului, dar a indemnat lumea sa evite deocamdata zona.

“Era atat de mult zgomot si haos, apoi, brusc, politie peste tot si trupuri intinse peste tot pe jos”, a povestit un martor Martori au spus ca au auzit focuri de arma inainte ca barbatul sa fie arestat, dar informatia nu a fost confirmata.

Sursa foto: Showface | Dreamstime.com