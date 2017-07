La nivel mondial, in ultimii ani, trendul inovatiilor in materie alimentara a inregistrat o ascensiune rapida, dat fiind, pe de o parte, interesul populatiei in a experimenta ingrediente si preparate ce nu au fost consumate in mod traditional, iar pe de alta parte, dorinta de a identifica alternative pentru procurarea necesarului de vitamine sau proteine din alimentatie.

Lapte sau paine tratate cu ultraviolete, burgeri si nuggets din insecte comestibile, ulei de crustacee ori alimente cu structura modificata molecular sunt doar cateva dintre alimentele noi, asa-numitele „Novel Foods”, ce ar putea fi comercializate si pe teritoriul tarii noastre in scurt timp.

La nivelul Uniunii Europene, neexistand o legislatie armonizata referitoare la comercializarea noilor tipuri de alimente, s-a impus elaborarea unui act normativ care sa reglementeze acest segment alimentar. Astfel incat, in noiembrie 2015, a fost adoptat Regulamentul 2283/2015 privind alimentele noi. Consecinta acestei noi reglementari consta in faptul ca alimentele noi pot fi comercializate mult mai usor pe piata unionala, in conditiile respectarii conditiilor de siguranta pentru consumatori.

Regulamentul 2283/2015, act normativ ce se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2018, prezinta o serie de avantaje raportat la vechile reglementari privind alimentele noi: incadreaza mai multe categorii de alimente in sfera alimentelor noi, prevede o procedura simplificata si mai rapida pentru evaluarea si autorizarea acestora, dar si acordarea de autorizatii generice si nu individuale, asa cum prevede procedura actuala, valabila pana la 31 decembrie 2017.

„Aliment nou” este orice aliment care nu a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel semnificativ inainte de 1977, atunci cand a intrat in vigoare primul regulament in acest domeniu. Se inscriu in categoria „Novel Food” si produsele alimentare obtinute pe baza de ingrediente noi sau alimente carora li se aplica un nou proces de productie. Fiind in discutie alimente provenite, spre exemplu, din culturi de tesuturi si insecte, alimente provenite din clone animale sau obtinute folosind metode noi de crestere a animalelor sau metode noi de cultivare a pamantului, este absolut necesar ca alimentele noi ce urmeaza a fi puse pe piata sa fie sigure.

Siguranta pentru consumul acestor alimente trebuie garantata. In cadrul evaluarii sigurantei alimentelor noi, se iau in considerare urmatoarele: daca alimentul nou in cauza este la fel de sigur ca un aliment dintr-o categorie de alimente comparabila care este introdusa deja pe piata in cadrul Uniunii, daca compozitia alimentului nou si, dupa caz, conditiile de utilizare a acestuia nu prezinta un risc la adresa sanatatii consumatorilor si daca un aliment nou, care este destinat sa inlocuiasca un alt aliment, nu difera de acel aliment intr-un mod in care consumul sau normal ar fi dezavantajos pentru consumator pe plan nutritional.

Introducerea de Novel Foods pe piata din Romania va fi conditionata de apartenenta acestora la lista alimentelor noi permise, anexa la Regulamentul 2283/2015. Doar alimentele noi autorizate si incluse in lista anexata Regulamentului pot fi introduse pe piata unionala ca atare, in conformitate cu conditiile de utilizare si cerintele de etichetare specificate expres in lista. Nu a fost inca elaborata lista alimentelor noi, urmand ca aceasta sa fie instituita de Comisia Europeana, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Pentru punerea pe piata a alimentelor noi, este necesara parcurgerea procedurii de autorizare, finalizata cu introducerea in lista alimentelor noi conform reglementarii in vigoare de la 1 inauarie 2018.

In prezent, comercializarea pe piata romaneasca a alimentelor noi in lipsa autorizatiei obtinuta conform procedurii prevazuta de reglementarea actuala, in vigoare pana la 31 decembrie 2017, nu este posibila. Cererile pentru obtinerea autorizatiei conform Regulamentului 2283/2015 pot fi inaintate spre analiza Comisiei Europene chiar si la acest moment, desi regulamentul urmeaza sa fie aplicabil de la 1 ianuarie 2018.

Desi la acest moment in Romania nu este posibila comercializarea anumitor alimente ce se inscriu in categoria “Novel Food” (spre exemplu, insecte comestibile sau produse derivate din acestea), sunt anumite state care tolereaza comercializarea acestora. Marea Britanie, Olanda sau Belgia sunt state in care actualmente, pot fi comercializate pentru consum uman insectele, parti ale acestora ori produse obtinute din insecte, ca ingrediente. Cu toate acestea, desi in unele state se tolereaza in prezent comercializarea acestora, de la momentul aplicarii Regulamentului 2283/2015, va fi necesara obtinerea autorizatiilor si includerea in lista a tuturor acestor alimente noi.

Etichetarea alimentelor noi, deosebit de importanta in vederea punerii pe piata a acestora, se va supune cerintelor generale de etichetare a alimentelor prevazute de Regulamentul nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, in sensul in care pe eticheta produsului comercializat ca Novel Food vor fi necesare: denumirea alimentului nou, lista ingredientelor, cantitatea neta de produs alimentar, data durabilitatii minimale sau data limita de consum, tara de origine sau locul de provenienta, declaratia nutritionala etc.

Cerintelor generale de etichetare impuse de regulament li se pot adauga cerinte suplimentare privind furnizarea unor informatii referitoare la descrierea alimentului, compozitia sau conditiile de utilizare, necesare pentru o corecta si completa informare a consumatorului.

De mentionat este faptul ca alimentelor noi li se pot atribui si mentiuni de sanatate, cu respectarea procedurii prevazuta de Regulamentul nr. 1924/2006 privind mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele alimentare.

In lumina reglementarii ce va fi aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2018, care simplifica procedura de autorizare pentru Novel Food si care pemite comercializarea alimentelor noi cu titlu general (si nu individual, pentru fiecare comerciant, asa cum prevede procedura de autorizare prevazuta de reglementararea in vigoare pana la 31 decembrie 2018) urmeaza, cel mai probabil, sa asistam la un fenomen de raspandire accelerata a alimentelor noi si pe teritoriul tarii noastre.

Sursa foto: artjazz / Shutterstock