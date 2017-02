Aeroporturile nu sunt doar un loc de unde decolezi si unde aterizezi, ci pot fi o destinatie in sine, mai ales pentru pasagerii care sunt nevoiti sa petreaca ore intregi aici pana la urmatorul zbor, de regula de lung-curier. Iata, asadar, cum arata Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, unul dintre cele mai mari si moderne aeroporturi din Europa, in care, pe langa baruri si restaurante, gasim un hotel, un muzeu si chiar o mini-gradinita.

Aeroportul Charles de Gaulle din Paris este tranzitat de zeci de milioane de pasageri pe an, 65,9 milioane de oameni in 2016 mai exact, si de 180.000 de pasageri pe zi, din care 100.000 pasageri Air France, ceea ce il plaseaza pe locul 2 in Europa (dupa Heathrow, Londra).

Astfel, compania Air France si Aeroports de Paris, operatorul Aeroportului Charles de Gaulle, au decis in urma cu cativa ani sa modernizeze terminalele 2E, 2F si 2G, destinate Air France, deci implicit pasagerilor care petrecut mult timp in aeroport inainte sa zboare 8, 9 sau 10 ore catre America, Asia sau Africa. Asa ca au aparut schimbari si la controlul de securitate, si in ce priveste confortul pasagerilor.

Pe langa cele 247 de kiosk-uri pentru self-check-in si printarea cartii de imbarcare, pe Charles de Gaulle se regasesc baruri, restaurante, zone de relaxare cu canapele sau fotolii unde pasagerii aflati intr-o escala de cateva ore pot lucra sau viziona un film pe laptop, cu conexiune gratuita la Wi-Fi, baruri, restaurante, magazine de lux.

Daca acestea pot fi gasite in mai multe aeroporturi, Charles de Gaulle aduce in plus un un muzeu si o biblioteca cu intrare gratuita pentru toti pasagerii, patru business lounge-uri cu restaurante (gratuit doar pentru pasagerii cu card Gold sau Platinum) si un hotel cu cabine (sau camere mai mici), Yotel, cu preturi de la 75 euro/noapte.

Mai mult, pe terminalul 2E, Air France a creat un business lounge de 3.000 metri patrati, avand ca tema inspirationala un parc. Terminalul 2E are trei zone de porti, K, L si M, conectate de un tren autonom.

"Timpul petrecut de oameni pe pamant este mult mai important decat timpul petrecut in aer. Consider ca o companie de aeroport este o companie de infrastructura, dar suntem de asemenea un hotel, un hotel in care nimeni nu doarme", a spus Augustin de Romanet, CEO-ul grupului Aeroports de Paris (ADP), in timpul vizitei pe Aeroportul Charles de Gaulle.

El mai spune ca pasagerii care sunt in tranzit in aeroport acestia petrec cel putin 2 ore pana la imbarcarea pentru urmatorul zbor, fapt pentru care este important ca ei sa petreaca timp nu doar in duty free, dar si sa se relaxeaza, sa se distreze si sa manance.

De asemenea, pe cel mai mare aeroport din Paris exista si zona de dusuri (15 euro/persoana) si cu servicii de cosmetica (manichiura) si masaj. Lipseste totusi o zona de spa, asa cum exista in Aeroportul Changi din Singapore, cel mai modern si apreciat aeroport din lume.

Nici copiii nu au fost uitati, asa ca parintii ii pot lasa pe cei mici intr-o mini-gradinita creata pe aeroport, intr-o zona linistita. Zona pentru copii are 4 camere in care se pot juca, dormi sau participa la diverse cursuri sau activitati, insotiti de profesori bilingvi. Anul trecut, 303.000 de copii au fost transportati de Air France, ceea ce motiveaza existeanta zonei pentru copii, in conditiile in care multi parinti tranziteaza Aeroportul Charles de Gaulle spre America, Asia sau Africa.

Pe langa ceea ce ofera acum, din ianuarie 2018, Aeroportul Charles de Gaulle vrea sa simplifice procesul de control la frontiera si introduce 45 de porti electronice pentru recunoastere faciala.

