Mercedes-Benz Romania lanseaza prima sa campanie de brand, numita "Pe urmele celor mai buni". Prin intermediul acestei campanii, romanii se pot inscrie intr-o competitie la finalul careia castigatorii vor avea parte de consultanta in cariera.

Cei 4 castigatori ai campaniei vor beneficia de consultanta din partea ambasadorilor Mercedes-Benz in Romania. Andreea Esca, Camelia Potec, Andi Moisescu si Catalin Stefanescu vor fi mentorii castigatorilor care vor aparea fiecare in cate un episod lansat pe site-ul campaniei.

Startul campaniei a fost marcat de o serie de materiale video, ce prezinta povestile nescrise pana acum ale celor patru ambasadori in drumul lor catre succes, cu rol de a oferi inspiratie tuturor romanilor care doresc sa se inscrie in campanie.

Participantii se pot inscrie pe site-ul concursului, pana pe 13 martie 2017 inclusiv, completand un formular si realizand un video cuprinzand propria lor poveste. In luna martie, un juriu format din ambasadori si din reprezentanti ai echipei Mercedes-Benz in Romania va selecta cele mai convingatoare inscrieri si va desemna, in final, patru castigatori.