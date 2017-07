Timpul petrecut de romani in fata televizorului ramane destul de ridicat, 1 din 5 romani petrecand intre 4 si 6 ore zilnic in fata televizorului, in timp ce unul din zece spune ca sta peste 8 ore pe zi, arata studiul „Indicele consumului de televiziune in Romania 2017 - TVCI Romania 2017 pentru piata locala”, care evidentiaza preferintele romanilor in materie de programe si servicii de televiziune.

Studiul, comandat de ASTRA Romania pentru al treilea an la rand, a fost realizat pe un esantion reprezentantiv la nivel national de 402 persoane. Concluziile acestuia arata ca romanii inca sunt mari consumatori de televiziune, isi aleg operatorul in functie de pret, dar si de oferta acestuia, printre principalele aspecte fiind insa tehnologia High Definition.

Astfel, 72% dintre participantii la studiu considera importanta tehnologia High Definition cand isi cumpara un televizor nou sau vor sa-si schimbe furnizorul de televiziune. Anul trecut, interesul pentru calitatea HD era de 61%. Aproape 60% dintre participantii la studiu sunt dispusi sa plateasca in plus pentru canale HD. Anul trecut, de exemplu, doar 39% dintre participantii la studiu erau dispusi sa plateasca 25 de lei in plus pentru 5 canale HD.

„Tehnologia High Definition este din ce in mai importanta pentru romani, iar acum putem afirma ca penetrarea HD a trecut de un nivel critic. Daca in urma cu 5-6 ani era un element definitoriu in piata, acum putem spune ca este obligatoriu. Cresterea preferintei pentru canalele in format HD arata faptul ca romanul, care este un consumator entuziast, este mai constient de calitatea HD si este dispus sa plateasca pentru ea. Cu avantajul acoperirii de partea sa, satelitul este infrastructura ideala pentru livrarea continutului de inalta calitate pe un teritoriu mare avand o eficienta foarte buna a costurilor. Aproximativ 1 din 3 romani sunt abonati la servicii de televiziune prin satelit, intr-o tara unde penetrarea televiziunii cu plata depaseste 97%”, a declarat Mihai Ursoiu, country manager ASTRA Romania, Bulgaria si Republica Moldova.

In ceea ce priveste tipul de continut HD consumat, 68% dintre romani declara ca prefera canalele documentare, 63% prefera divertismentul si aproximativ 1 din 2 prefera sportul.

Tot la nivel de continut preferat de romani, studiu arata schimbarile produse in obiceiurile de consum ale romanilor. In timp ce canalele de stiri au pierdut putin teren de la 81% in 2016 la 77% anul acesta, ele sunt in continuare pe primul loc in preferintele romanilor. Canalele de audienta generala/divertisment au urcat, treptat, an de an, avand o crestere de peste 65% in ultimii doi ani, fiind preferate de 3 din 4 romani in 2017. Canalele de calatorii si documentare au castigat teren cu o crestere de peste 50% in acelasi interval. Preferintele pentru sport au avut de asemenea o crestere, 45% comparat cu 41% anul trecut.

Consumul masiv de televiziune este oglindit in numarul de televizoare detinute de telespectatorii romani in conditiile in care unul din trei declara ca are trei televizoare in casa. O treime dintre gospodariile care platesc servicii de televiziune au televizoare cu ecran plat, in acelasi timp, aproape jumatate (44%) dintre acestea au un Smart TV, in timp ce 47% dintre respondenti inca detin un televizor cu tub catodic. Un procent de 17% dintre romani au patru sau mai multe televizoare in casa.

Piata de televiziune din Romania

Numarul de gospodarii care platesc servicii de televiziune in Romania a ajuns la 7,3 milioane la finalul anului trecut, conform celui mai nou raport al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Cu toate acestea, studiul TVCI Romania releva faptul ca 32% dintre participantii la studiu considera ca au o singura optiune in ceea ce priveste alegerea unui furnizor de televiziune, iar numarul lor este in crestere – cu 20% comparativ cu 2016. In plus, cand vine vorba de modalitatea de receptie, 1 din 4 spune ca are o singura optiune in zona in care locuieste.

Rezultatele studiului releva faptul ca romanii considera important, in afara de pret, sa aiba acces la canale TV pe mai multe ecrane – peste 51% din respondenti vor HBO GO, 50% vor continut animat, iar un procent de 59% mizeaza pe canalele sportive - peste jumatate iau in considerare acest aspect cand se aboneaza la un furnizor de televiziune. Un alt factor important in alegerea furnizorului este posibilitatea de control a televizorului cu o singura telecomanda – criteriu important pentru 3 din 4 respondenti.

Studiul arata ca doar 1 din 5 romani isi aleg operatorul de televiziune in functie de pret. Acelasi procent de populatie alege serviciul de furnizare TV in functie de calitatea acestuia si facilitati cum ar fi canale exclusive sau oferte speciale, mentionate mai sus.

Indexul Consumului de Televiziune in Romania este un studiu dezvoltat de Mercury Research Romania pentru ASTRA Romania in aprilie 2017, pe un esantion reprezentativ la nivel national, de 402 persoane. Marja maxima de eroare este de +/-5% si un nivel de incredere de 95%.

