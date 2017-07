Ministrul pentru Ape, Paduri si Piscicultura, Doina Pana, declara recent ca, in prezent, nu se mai taie paduri ilegal in Romania si ca fotografiile si clipurile multiple care au aparut pe Internet cu zone defrisate sunt vechi, de acum mai multi ani. wall-street.ro a aflat de la Minister ca, de fapt, in perioada ianuarie-iunie 2017, s-au dat mai mult de 2.189 de amenzi pentru taieri ilegale de paduri. Mai mult, Doina Pana isi asuma mare parte din meritele aplicatiilor care incearca sa elimine taierea ilegala a padurilor, diminuand importanta actiunilor Guvernului de specialisti condus de Ciolos.

Am intrebat Ministerul condus de Doina Pana pe ce baza s-a luat decizia intreruperii aplicatiei “Inspectorul Padurii”, informatie aparuta in media, care a fost folosita intens in 2016 pe vremea Guvernului condus de Dacian Ciolos, pentru stoparea taierilor ilegale din Romania. In replica, oficialii Ministerului Apelor si Padurilor a spus ca doreste sa precizeze urmatoarele:

• In anul 2014, la initiativa doamnei ministru Adriana Doina Pana, la momentul respectiv avand functia de Ministru Delegat pentru Ape, Paduri si Piscicultura, s-au dezvoltat si implementat aplicatiile Woodtracking (obligatorie pentru toti operatorii economici ce pun in circulatie materiale lemnoase) si IWoodtracking (destinata agentilor constatatori – personal silvic, politisti, jandarmi etc) - cunoscute sub denumirea „RADARUL PADURILOR”. Totodata, ca urmare a colaborarii cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a fost creata posibilitatea ca orice cetatean, care observa in trafic un transport de material lemnos, sa poata verifica legalitatea acestuia prin apelarea numarului de urgenta 112 (o statistica a apelurilor se poate consulta accesand site-ul www.112.ro sectiunea „Informare publica”). Aceste actiuni au avut un impact major asupra reducerii taierilor si transporturilor ilegale de materiale lemnoase.

• In anul 2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a realizat aplicatia pentru mobil „Inspectorul Padurii” - o varianta simplificata a aplicatiei „Iwoodtracking” destinata populatiei, pe baza aceluiasi contract prin care s-a realizat „RADARUL PADURILOR” (nu asa cum gresit a comunicat doamna ministru Cristiana PASCA-PALMER prin comunicatul de presa din data de marti, 19 iulie 2016 – „Inspectorul Padurii” reprezinta rezultatul muncii unei echipe de voluntari, care si-au oferit serviciile benevol. Vorbim despre o echipa de profesionisti din domeniul IT care, din dragoste pentru mediu si pentru padure, au ales sa sprijine demersul nostru.”).

Sursa foto: Shutterstock: TutuIonatan