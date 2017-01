Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat rezultatele unui test de stres realizat in industria fondurilor de investitii din Romania. Principalele concluzii ale cercetarii releva faptul ca acestea sunt cel mai expuse la riscul modificarii ratelor de dobanda, in vreme ce o scadere a bursei chiar si cu 35% ar avea un impact redus asupra pietei fondurilor, avand in vedere ca putine dintre ele au expunere pe actiuni.

Testul de stres a avut ca scop investigarea eventualelor vulnerabilitati existente pe piata fondurilor de investitii, atat la nivel individual (micro-prudential) cat si sectorial, in ceea ce priveste riscul de piata, cel de contrapartida, precum si cel de lichiditate.

Exercitiul de testare la stres a Organismelor de Plasament Colectiv autorizate in Romania (73 de fonduri deschise de investitii – OPCVM si 29 de fonduri inchise de investitii – AOPC) nu a fost de tipul „pass or fail”, ci unul menit sa evidentieze efectele unora dintre riscurile importante cu care se pot confrunta aceste entitati in situatii de turbulente pe pietele financiare.

Riscul de modificare al dobanzii cheie

“Riscul cel mai important identificat la nivelul intregii piete este cel privind schimbarea ratelor de dobanda, deoarece ar putea produce modificari in valoarea plasamentelor in obligatiuni evaluate prin marcare la piata. La data de referinta pentru testul de stres ponderea plasamentelor expuse fata de riscul de dobanda era de circa 77% din valoarea activelor totale insumate pentru toate cele 102 fonduri de investitii participante”, mentioneaza oficialii ASF.

Pe ansamblul pietei, aplicarea factorilor de stres aferenti riscului de dobanda (modificarea ratei de dobanda pentru lei cu doua puncte procentuale si a ratelor de dobanda pentru alte valute cu 1,5 puncte procentuale) ar determina o scadere a valorii de piata a tuturor plasamentelor in obligatiuni ale celor 102 OPC participante cu circa 990 milioane lei (5,95% din valoarea plasamentelor expuse la acest risc si respectiv 4,59% din valoarea activelor totale).

“Prin urmare, desi severitatea acestui risc este relativ scazuta, modificarea ratelor de dobanda reprezinta o potentiala vulnerabilitate la nivel sectorial ce necesita analiza si monitorizare aprofundate, care sa tina seama inclusiv de efectele pe care metoda de evaluare a acestor instrumente (de ex. prin marcare la piata vs. prin utilizarea de modele) le-ar putea avea intr-o potentiala situatie de criza)”, mai spun reprezentantii ASF.

Riscul scaderii actiunilor

Pe de alta parte, ponderea plasamentelor expuse fata de riscul de scadere a preturilor actiunilor este foarte redusa la nivelul intregii piete (circa 898 milioane lei, adica 4,08% din activele totale). De aceea, aplicarea factorilor de stres privind scaderea pretului actiunilor (scaderea indicelui BET-XT cu 35% fata de valoarea la data de referinta si scaderea indicelui STOXX 600 cu 20%) au avut un impact redus asupra activelor totale ale fondurilor de investitii din Romania, respectiv -285 milioane lei in valoare absoluta (32% fata de nivelul expunerii initiale), reprezentand o scadere de doar 1,3% a activelor totale. In aceste conditii, ASF nu considera ca riscul de scadere a preturilor actiunilor reprezinta o vulnerabilitate la nivel sectorial.

Riscul valutar

Riscul valutar este semnificativ din punctul de vedere al expunerii inerente (initiale) datorita plasamentelor importante in instrumente denominate in alte valute decat monedele fondurilor (4,06 miliarde lei, respectiv 18,78% din activele totale). Astfel, 60 din cele 102 OPC participante au expunere (in diferite grade) la riscul valutar, deci au suferit impact in urma aplicarii socului de scadere a cursului de schimb aferent altor valute in care sunt denominate instrumentele financiare detinute de fondurile respective, fata de moneda fondului, cu 10% comparativ cu nivelul de la data de referinta.

In majoritatea cazurilor insa acest impact a fost foarte redus pentru ca 29 dintre fondurile cu expunerile inerente cele mai importante la riscul valutar au utilizat instrumente financiare derivate in vederea gestionarii acestui risc. Pe ansamblul pietei, impactul aplicarii factorului de soc privind riscul valutar a fost de numai 64 milioane lei (1,58% din expunere si respectiv 0,30% din activele totale).

Riscul de lichiditate

Expunerea inerenta fata de riscul de lichiditate (masurat prin gradul de concentrare a detinerilor la nivelul primilor doi investitori) este importanta pentru o serie de fonduri de talie medie si mica, dar nu constituie o problema pentru fondurile de dimensiune mare, astfel ca nu reprezinta o vulnerabilitate la nivel sectorial. Pe ansamblul pietei impactul aplicarii acestui factor de risc s-a dovedit redus, iar in urma analizei fluxurilor nete pentru ultimii cinci ani s-a constatat ca probabilitatea unor rascumparari simultane ale celor mai mari investitori din fiecare fond este redusa.

Ponderea plasamentelor expuse fata de riscul de contrapartida (obligatiuni, depozite bancare etc.) este importanta dar severitatea riscului este redusa, deci nu constituie o vulnerabilitate la nivel sectorial, pentru ca probabilitatea producerii unui astfel de soc la nivelul intregii piete este foarte redusa ca urmare a calitatii ridicate a principalelor contrapartide. Astfel, primele 10 contrapartide (care impreuna detin o cota de 82,5% din totalul expunerilor fata de riscul de contrapartida ale celor 102 OPC participante) sunt entitati guvernamentale, ale administratie publice locale sau banci cu ratinguri de credit favorabil.

Sursa foto: Shutterstock