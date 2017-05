Subiectele vor fi supuse aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor ce va avea loc pe 26 mai, potrivit News.ro.

Anul trecut, profitul net al companiei a depasit 1 miliard de lei.

”Inca se fac calcule. Noi nu am facut nicio propunere. Ministerul Energiei (actionarul majoritar, n.r.) ar putea propune ca Hidroelectrica sa dea dividende in cuantum de 90% din profitul net realizat anul trecut si de maximum 500 milioane lei din rezerve, fata de 1 miliard lei cat este propunerea FP”, au declarat pentru News.ro surse din randul actionarului majoritar.

De altfel, subiectele se afla pe ordinea de zi a sedintei AGA publicata pe site-ul Hidroelectrica, convocatorul fiind completat la solicitarea FP.

Astfel, unul din puncte prevede aprobarea repartizarii a 100% din profitul net distribuibil actionarilor aferent anului trecut sub forma de dividende.

Un alt subiect presupune ”aprobarea distribuirii sumei de 1 miliard de lei catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii, din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”.

Documentul subliniaza totodata ca dividendul brut repartizat din rezultatul reportat se va cumula cu cel distribuit din profitul net realizat anul trecut.

Avocatul Remus Borza, fostul administrator judiciar al societatii, spunea recent ca producatorul de energie ar trebui sa dea dividende de 50-60% din profitul net realizat anul trecut, si nu de 90% cum a decis Guvernul in ceea ce priveste companiile de stat.

Hidroelectrica are acum rezerve de 2,2 miliarde lei, adica 500 milioane euro cash in depozite bancare, au anuntat recent reprezentantii companiei.

In 2016, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 3,3 miliarde lei si un profit brut de 1,5 miliarde lei.

Hidroelectrica acopera in prezent 32 de judete si are o pondere de 30-31% din productia de energie electrica la nivelul tarii.

Societatea are sapte sucursale si o putere instalata de 6.442 MW.

Hidroelectrica a incheiat primul trimestru cu un profit brut de 482 milioane lei, cel mai mare castig trimestrial obtinut pana acum de companie, cu 100 milioane lei mai mare fata de perioada similara a anului trecut, a declarat intr-un interviu pentru News.ro directorul general al companiei, Ovidiu Agliceru.

Pentru intregul an 2017, Hidroelectria si-a propus sa obtina un profit brut de 1,2 miliarde de lei, la venituri de 3,1 miliarde lei.

Compania si-a planificat pentru acest an o productie de 14,5 TWh, fata de anul trecut, cand a realizat o productie de 17,6 TWh.

Hidroelectrica s-a aflat in insolventa in perioada iunie 2012 - iunie 2016, timp in care a reziliat toate cele 11 contracte cu asa numitii "baieti destepti", un mecanism de privatizare a profitului demarat in 2004 si care a prejudiciat compania cu circa 1,1 miliarde de euro doar in perioada 2006-2012, potrivit calculelor fostului administrator judiciar, Euro Insol.

