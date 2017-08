Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca nu este in aceasta functie pentru a-si da demisia atunci cand un politist judiciar ”dintr-o oricare sectie de politie din Romania” nu-si duce la indeplinire sarcinile pe care le are conform fisei postului, ea sustinand ca, de acum inainte, superiorii directi ai celor care nu-si indeplinesc atributiile trebuie ”sa iasa personal cu explicatii in fata publicului, sa isi asume erorile sau abaterile si sa suporte consecintele”. Carmen Dan raspunde astfel solicitarii deputatului PNL Ovidiu Raetchi de a demisiona din cauza cirscumstantelor disparitiei omului de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat vineri la opt ani de inchisoare.

Aceasta precizare este facuta de Carmen Dan intr-un P.S. la o postare pe Facebook in care vorbeste despre mandatul sau de ministru al Afacerilor Interne: ”Domnule Raetchi, nu sunt aici pentru a-mi da demisia atunci cand un politist judiciar dintr-o oricare sectie de politie din Romania nu-si duce la indeplinire sarcinile pe care le are conform fisei postului. Va asigur ca nici nu voi lasa lucrurile asa, intr-o nota discreta, insa e cazul ca de acum inainte superiorii directi ai celor care nu-si indeplinesc atributiile de serviciu sa iasa personal cu explicatii in fata publicului, sa isi asume erorile sau abaterile si sa suporte consecintele”, informeaza News.ro.

In postarea de pe pagina sa de Facebook, Carmen Dan mentioneaza ca este ”un om pragmatic”, care crede cu tarie in sintagma potrivit careia suntem consecinta propriilor fapte. ”Spun asta pentru ca, cel putin mie, viata mi-a dovedit ca suntem singurii responsabili pentru ceea ce ni se intampla. Exclud aici, desigur, evenimentele nefericite, cum ar fi bolile sau accidentele, desi, si aici, apare o nota relativa in discutie”, completeaza ea.

Ministrul continua: ”Exista tendinta de a ne incadra in celebrul triunghi victima-salvator-agresor. Nu o spun eu, o spun cei care, stiintific vorbind, s-au aplecat asupra comportamentelor umane. Daca realizezi ca niciuna dintre cele trei pozitii nu este cea pe care trebuie sa o ocupi, daca te autoevaluezi intr-o maniera corecta si asumata, atunci constati ca starile de neutralitate si de echilibru intre ce spui si ce faci conduc catre rezultatul dorit”.

”Am fost construita sa gandesc, sa simt si sa lucrez in echipa pentru ca masa rotunda, arta dialogului si puterea fiecarei minti mi-au aratat ca totul e posibil si chiar simplu atunci cand conlucrezi”, sustine Carmen Dan.

Mentionand ca de mai bine de sapte luni se afla in pozitia de ministru de Interne, cu peste 130.000 de oameni in subordine, Carmen Dan afirma: ”Ministru de Interne si nu secretarul de scoala de pe vremea cand aveam 20 de ani (nu secretara, cum tin unii mortis sa o spuna), nici subprefectul sau prefectul (nu subprefecta sau prefecta) din Teleorman, din trecut, desi toate posturile pe care le-am ocupat au reprezentat pentru mine locuri de munca onorabile, care m-au invatat suficient, astfel incat acum sa pot ocupa acest portofoliu din Guvernul Romaniei”.

Ea spune ca mandatul sau nu a fost si nu este unul usor si ca a acceptat aceasta functie intelegand perfect rolul pe care MAI il are in arcul guvernamental, dar mai ales in profunzimea societatii romanesti.

”Toate situatiile speciale cu care ne-am confruntat in aceste luni, de la fenomenele meteorologice extreme, pana la probleme sociale (proteste si mitinguri, dispute sindicale, situatia stadionului Dinamo) m-au gasit la masa rotunda despre care spuneam mai sus, cautand si gasind solutii, astfel incat riscurile de orice natura pentru cei in slujba carora muncim sa fie cat mai reduse. Da, am facut-o! Nu eu! Noi, Ministerul Afacerilor Interne”, precizeaza Dan. ”Desi, situatiile pe care le-am traversat nu au fost, cu ajutorul lui Dumnezeu, de natura a destabiliza siguranta de zi cu zi a romanilor, mi s-a cerut demisia de cateva zeci de ori, din diverse motive, plauzibile sau nu, de cele mai multe ori din partea unor adversari politici sau a altora, interesati sa transforme unele decizii LEGALE intr-un scandal mediatic. Fie ca am angajat oameni cu experienta, dar pensionari, la cabinetul meu (asa cum au facut-o si alti ministri inaintea mea si la fel cum regasim si la cabinetele altor demnitari ai statului), fie ca, din pacate, au avut loc tragedii…, fie ca infrastructura rutiera nu permite sa ajungem rezonabil dintr-un punct in altul al tarii, fie ca a durat o zi intreaga salvarea unei vieti de copil cazut intr-un put, fie ca mi-am dorit sa le transmit unor elevi de gimnaziu parerea mea ca mama si ca om responsabil ca jocurile pe calculator nu sunt intotdeauna utile, sau, pur si simplu, pentru ca sunt din Teleorman - pentru toate aceste lucruri mi s-a cerut sa demisionez, dar lucrurile astea ma intaresc!”, sustine ministrul de Interne.

Carmen Dan subliniaza ca isi doreste ca toti cetateni sa stie ca este in aceasta functie pentru a aprecia competenta si profesionalismul, pentru a indrepta greselile sau erorile din sistemul de ordine si siguranta publica, dar si pentru a sanctiona abaterile, indiferent de gradul sau functia celui care greseste.

Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri condamnarea omului de afaceri Avraham Morgenstern la 8 ani de inchisoare, iar firma sa, SC SHAPIR STRUCTURES SRL va trebui sa achite statului suma de 320.000 de lei, decizia fiind definitiva. Morgenstern este, insa, disparut, in data de 8 mai el prezentandu-se pentru ultima data la politie, conform termenilor controlului judiciar, iar in 13 iunie Curtea de Apel Bucuresti a emis mandat european de arestare pe numele sau.

Dosarul de supraveghere a omului de afaceri Avraham Morgenstern, disparut desi se afla sub control judiciar, a fost repartizat unui politist al Compartimentului de supravegheri judiciare, care nu a sesizat instanta despre lipsa acestuia si despre incalcarea obligatiei de a se prezenta la Politie. Corpul de Control al MAI a sesizat DNA in cazul politistului, suspectat de favorizarea faptuitorului. In plan administrativ, s-a dispus cercetarea prealabila a conducerii Sectiei 6. De asemenea, intr-o conferinta de presa, reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca seful Sectiei 6 de Politie si adjunctul sau au fost sanctionati, fiind trecuti pe posturi inferioare.

Sursa foto: AGERPRES FOTO