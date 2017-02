Poate ca nu exista un alt proiect rezidential din Romania care sa fi cunoscut atat de multe critici si acuze de ilegalitate de-a lungul timpului decat Greenfield, dezvoltat in proximitatea Padurii Baneasa de catre Impact Developer & Constructor. Cel mai recent scandal in care este implicat dezvoltatorul este legat de utilizarea, deloc legala, de catre locatorii Greenfield a unui drum forestier detinut de Romsilva, care ducea in strada Erou Iancu Nicolae, exact prin mijlocul Padurii Baneasa.

Incadrat pe doua laturi de padurile Baneasa si Tunari, Greenfield Baneasa este cel mai mare proiect rezidential din sectorul 1. Cartierul este situat in apropierea centrelor comerciale din nord, a hub-ului de birouri Pipera - Aviatiei, in apropierea DN1. Greenfield a fost planificat a se dezvolta in mai multe faze, avand ca termen de finalizare anul 2022. Complexul are o suprafata totala de 60 ha si va totaliza peste 6.000 de locuinte. Anual, dezvoltatorul Impact anunta ca ritmul vanzarilor de apartamente ajunge la peste 500 de unitati.

Povestea legata de utilizarea drumului forestier nu este noua, ci din contra se intinde inca de la startul proiectului rezidential, in 2007. Presa a scris ca in aceasta perioada "ilegalitatile" legate de Greenfield au inceput in perioada in care primar era Adriean Videanu, dar au fost continuate si de Sorin Oprescu. Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar fi decis in 2008 ca drumul forestier si fondul forestier din Padurea Baneasa sunt o prelungire a strazii Vadul Moldovei, artera care trece prin fata Gradinii Zoologice si se opreste la o bariera, venind dinspre strada Erou Iancu Nicolae.

Intentia dezvoltatorului de a transforma drumul forestier intr-o cale de acces pentru Greenfield reiese si din ultimul Plan Urbanistic Zonal (PUZ) disponibil, ce intre timp a expirat, dar care evidentia acest lucru (noua Strada Vadul Moldovei - apare in dreapta si in josul planului - urma sa cuprinda inclusiv drumul forestier devenind o cale de acces cu sase benzi):