"Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un mediu concurential normal, respectiv al posibilelor efecte anticoncurentiale, in conformitate cu Regulamentul privind concentrarile economice", se arata intr-un comunicat transmis de Consiliul Concurentei, citat de News.ro.

Analiza Consiliului Concurentei a condus la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata nationala sau pe o parte a acesteia, se mai arata in documentul citat.

Atterbury Romania BV, detinuta in totalitate de catre Atterbury Europe, este o companie infiintata la sfarsitul anului trecut, exclusiv pentru realizarea acestei in tranzactii. Prin urmare, compania nu desfasoara niciun fel de activitate si nu genereaza venituri. Aceasta este o filiala detinuta in totalitate de catre Atterbury Europe.

Iulius si Atterbury Europe au infiintat un fond financiar comun, cu cote egale de participare (50/50), pentru dezvoltarea ansamblului mixt Openville Timisoara, precum si a altor proiecte care urmeaza a fi demarate.

Atterbury Europe a fost infiintata in anul 2014 si se concentreaza pe investitiile in centre comerciale si in oportunitati de dezvoltare in retail in Europa, in special in zona de dezvoltare a Europei de Est.

Activitatile principale ale Atterbury Europe sunt: detinerea si gestionarea de proprietati imobiliare, de dezvoltare si investitii de grup, in mod direct si indirect; dezvoltarea proprietatilor efectuata de catre partenerii de grup sau de dezvoltare si gestionarea de active.

Atterbury Europe este detinuta in comun de Atterbury Onroerend Goedhoudster Cooperatief UA, cooperativa olandeza formata dintr-un consortiu international de investitori si Hemisphere International BV, filiala detinuta in totalitate de catre Steinhoff International Holdings.

Iulius Holding SRL este compania-mama a grupului Iulius, detinut in totalitate de catre omul de afaceri Iulian Adrian Dascalu.

Filiale existente ale Iulius Holding sunt Iulius Group SRL, Iulius Mall Cluj SRL, Iulius Mall Timisoara SRL, Iulius Mall Suceava SRL, United Business Centre Cluj One SRL, United Business Center 1 Timisoara SRL, United Business Center 2 Timisoara SRL, United Business Center 3 Timisoara SRL, Iulius Trust SRL si Attrius Developments SRL.

Domeniul principal de activitate al Iulius Holding SRL si al filialelor acestuia implicate in operatiunea de concentrare economica consta in inchirierea si sub-inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Grupul Iulius este un dezvoltator si operator de centre comerciale in Romania. Portofoliul Grupului totalizeaza o zona comerciala de peste 250.000 mp, iar ansamblul urban Iasi si un numar de patru mall-uri sub brandul Iulius in Iasi, Timisoara, Cluj si Suceava, reprezinta principalele proiecte ale grupului.

Decizia Consiliului Concurentei va fi publicata pe site-ul institutiei dupa ce vor fi eliminate informatiile cu caracter confidential.