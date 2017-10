Daca pentru cladirile de clasa A, randamentele (yield) medii pe piata de spatii de birouri din Bucuresti se situeaza in jur de 7,5%, la cladirile de clasa B si C ele pot fi cuprinse intre 6% si 9%. Aceasta variatie a randamentelor in piata de spatii de birouri poate fi explicata insa din prisma mai multor factori, pe care orice investitor ar trebui sa ii aiba in vedere, potrivit lui Alexandru Petrescu, managing partner in cadrul companiei de consultanta imobiliara Esop. Inca de la inceput merita precizat ca piata vanzarilor de cladiri clasa B si C este o piata atractiva, insa nu se gasesc usor oferte care sa asigure un raport bun intre randamentul oferit si riscul asociat imobilului.