Impact Developer & Contractor S.A., unul dintre primii dezvoltatori imobiliari de pe piata din Romania, a achizitionat un teren in zona Expozitiei – Domenii pentru un nou proiect rezidential, ce va cuprinde 9 blocuri cu 630 unitati de cazare, ce se va intinde pe o suprafata totala de 2,25 hectare.

„Ne concentram pe a adauga un alt proiect de succes in portofoliul nostru, de data aceasta in zona Expozitiei. Avem deja foarte multe solicitari pentru el de la viitori cumparatori. Sunt sigur ca acest proiect va fi un succes.” , a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer and Contractor.

Directia pe care dezvoltatorul a luat-o vine ca urmare a rezultatelor favorabile din primul semestru al acestui an.

„Rezultatele din primul semestru al 2017 arata faptul ca Greenfield este unul dintre cele mai bine vandute proiecte din nordul Bucurestiului. Vanzarile din cartierul Greenfield au fost principala sursa generatoare de venituri a companiei, valoarea medie a tranzactiilor incheiate inregistrand o crestere de peste 19%, de la aproximativ 69.200 euro in 2016 la 82.300 euro in primul semestru din 2017. Suprafata construita tranzactionata este si ea in crestere: 16,032 mp, cu 10.6 % mai mult comparativ cu anul precedent (14.488 mp)”, au mai punctat reprezentantii companiei.

Dezvoltatorul imobiliar a raportat venituri de peste 15 milioane de euro, in crestere cu 27%, in primele 6 luni ale anului 2017 si un profit de aproximativ 2,7 milioane de euro, pentru aceeasi perioada, principala sursa a evolutiei fiind reprezentata de proiectul din nordul Bucurestiului.

In ceea ce priveste Greenfield, planurile Impact prevad ca pana la finele acestui an sa se finalizeze lucrarile de constructie la noul ansamblu, care va cuprinde in total 39 de blocuri, cu un total de 944 apartamente, insumand 90.000 mp. De asemenea, se pregateste documentatia necesara aprobarii noului PUZ si constructiei centrului urban Greenfield Plaza, cu suprafata totala de 10.400 mp, care va include un centru SPA, spatii comerciale si de servicii, de aproximativ 8.000 mp.

Pentru finantarea dezvoltarilor rezidentiale, pe langa sursele proprii de finantare - profitul reinvestit, se urmareste obtinerea de finantari de pe piata de capital prin emisiunea de obligatiuni corporative.

In acest sens s-a decis emisiunea de obligatiuni de catre companie, avand o valoare nominala maxima totala de 25 milioane de euro sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 7 (sapte) ani. Parte din aceasta suma a fost subscrisa in data de 10 Iulie 2017, de catre 2 fonduri de investitii administrate de Credit Value Investments, la valoarea nominala totala de 12 milioane de euro.