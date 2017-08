Indicele Proprietatilor Rezidentiale a inregistrat cresteri in al doilea trimestru al anului 2017, atat in ceea ce priveste evolutia de la an la an, de 8,3%, cat si in cea trimestriala, de 1,0%, potrivit raportului Eurobank Property Services (EPS). Variatia anuala pozitiva a indicelui national vine coroborata cu o crestere medie a preturilor de 1,5% pe an in ultimii cinci ani, dar si cu trendurile ascendente inregistrate la nivel regional, fapt care evidentiaza revenirea pietei.

Astfel, indicele preturilor din Bucuresti a prezentat o crestere de aproape 0,7% in trimestrul al doilea din 2017, in timp ce pentru zona Bucuresti Centru cresterea trimestriala a fost de 1%. Desi in zona mai larga (Bucuresti si Ilfov) indicele a aratat o stagnare trimestriala a preturilor, cu o usoara modificare de -0,1%, valorile anuale aferente acestei zone au fost, de asemenea, pozitive.

Zona Moldovei, nordul tarii si Muntenia, cele mai mari cresteri de preturi