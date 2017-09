Cu ani in urma se spunea ca domeniul constructiilor este unul al barbatilor, in care nu exista loc pentru femei, dar se pare ca aceasta cutuma a disparut, iar numarul persoanelor de sex feminin din companiile de profil a crescut intr-un mod neasteptat. Si mai interesant este ca numarul femeilor tinere care ocupa pozitii de management in companii de specialitate a crescut intr-un ritm accelerat, semn ca industria si-a schimbat din obiceiurile trecutului. In plus, industria constructiilor se afla intr-un plin proces de dezvoltare.

Gabriela Stoiter (foto cover) este cel mai tanar director de marketing din industria producatorilor de materiale de constructii si managerul de profil al celui mai mare producator de acoperisuri din Romania si gestioneaza anual un buget de peste 1 milion de euro in activitatile de promovare ale Bilka Steel.

Tanara s-a alaturat echipei Bilka in anul 2014, intr-o perioada in care activitatea grupului din Brasov incepea sa se diversifice, iar activitatile de marketing ale companiei erau acoperite in cea mai mare parte de agentia de comunicare LinksPR, cu care Horatiu Tepes, proprietarul Bilka, colabora pe atunci.

“Inainte de a ma alatura echipei, am lucrat pentru Bilka din postura de resposabil de comunicare. Bilka a fost un client in agentia in care lucram, pentru care am inceput comunicarea de la 0, ceea ce a presupus sa cunosc si sa inteleg activitatea companiei, cat si piata sau concurenta. Admiram viziunea si dezvoltarea companiei, stiam care sunt nevoile din punct de vedere marketing, stiam ce este de facut. (…) Acum vad acea perioada ca un training pentru ceea ce a urmat. A fost un mare avantaj atat pentru mine cat si pentru companie sa vin cu acest bagaj de cunostinte, astfel am trecut peste etapele de adaptare si integrare si am trecut direct la partea de actiune, implementare. Echipa a fost receptiva schimbarii, m-a sustinut si m-a ajutat in conturarea si implementarea actiunilor de marketing”, spune tanarul executiv in varsta de 27 de ani.

Anterior alaturarii Bilka, activitatile de marketing ale companiei, in perioada 2008-2014, nu au reprezentat o prioritate pentru companie, producatorul de acoperisuri metalice din Brasov axandu-si activitatea in special pe dezvoltarea business-ului, pe cresterea gamei de produse si acoperirea distributiei la nivel national.

“Inca din perioada petrecuta in agentia de comunicare am inceput sa conturez diverse proiecte si propuneri companiile pentru care lucram, actiuni care tineau mai mult de marketing decat de comunicare. Deschidere din partea companiilor am avut, dar desi imi doream mai mult, nu puteam inlocui departamentul de marketing din companie. Din punctul meu de vedere marketingul nu poate fi facut dintr-o agentie, cel mai eficient este marketingul intern, care sa coordoneze relatia cu agentiile. (…) Tranzitia agentie PR - companie direct nu a fost dificila. Prin natura meseriei incepeam sa cunosc modul de functionare al companiilor, imi placea sa fiu parte din dezvoltarea fiecarei companii cu care lucram. Stiam ca va veni un moment in care voi face trecerea catre client, chiar daca nu credeam ca atat de repede. Provocarea a fost sa fac trecerea de la viziunea si abordarea unui om de comunicare la cea de om de marketing, dar in timp experienta in agentia de comunicare m-a ajutat. In 2014, cand m-am alaturat echipei, Bilka era deja, din 2012, liderul pietei de acoperisuri. Adevarata provocarea a fost sa gandesc strategia de marketing pentru liderul pietei”, spune Gabriela Stoiter, directorul de marketing al Bilka, o companie care se pregateste sa stabileasca un nou record in acest an pe piata de profil. Business-ul companiei se apropie cu pasi repezi de pragul de 100 de milioane de euro.

In 2015, anul in care a fost demarata prima campanie de promovare de mare anvergura la nivel national, bugetul de marketing al Bilka s-a ridicat la 1 milion de euro, dublu fata de cel din 2014, buget care s-a mentinut si in 2016.

“Anul acesta investitiile in marketing ajung la 1,2 milioane de euro. Cresterea bugetului vine odata cu cresterea companiei, dezvoltarea de noi produse si pe de alta parte din diversificarea mijloacelor de comunicare, din fragmentarea obiceiurilor de consum si a mesajelor de publicitare. In prezent, pentru a atinge un procentaj cat mai mare din publicul tinta trebuie introduse in mixul de comunciare tot mai multe canale, cu mesaj adaptat fiecaruia, ceea ce inseamna si investitii mai mari. (…) Este normal ca o companie in plina dezvoltare, precum este Bilka, sa fie sustinuta si de actiunile de marketing, adaptate ritmului din piata. Orice strategie de business, orice dezvoltare a companiei, a portofoliului de produse trebuie sa fie strans legate de strategia de marketing. Este important ce si cum comunici, astfel incat mesajul companiei sa ajunga catre publicul vizat, iar atunci cand compania este intr-o continua crestere, cat comunici devine e rezultanta a businessului”, a mai adaugat Gabriela Stoiter.

Cea mai mare parte a bugetului de marketing din perioada 2015 – 2016 a fost directionata catre campanii TV, radio, panotaj stradal si social media, dar si catre sustinerea promovarii fiecarui partener din teritoriu.

“Pe langa mediile enumerate anterior, in mixul nostru de comunicare, un rol important il are si mediul online. In contextul in care majoritatea consumatorilor isi petrec din ce in ce mai mult timp in mediul digital si investitiile, dar si atentia alocate acestui spatiu cresc. Este important pentru o companie, dar mai ales pentru brand-ul ei, sa fie prezent in toate mediile de impact pentru consumatori, dar mai ales in ritm cu dezvoltarea prezenta”, a mai povestit managerul Bilka.

Gabriela Stoiter a absolvit doua facultati - fiind specializata in comunicare, la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii Bucuresti si Stiinte Politice, dar si a unui Master in comunicare, la SNSPA.

Bilka pregateste investitii de peste 20 de mil. euro in urmatorii ani

Urmatorii ani vor fi marcati de investitii pentru dezvoltarea companiei pe verticala, prin dezvoltarea gamei de produse destinate sectorului industrial, si pe orizontala, vizand piete noi de desfacere.

„Dupa ce anul trecut am finalizat etapa de expansiune pentru divizia de rezidential, compania pregateste un nou buget de investitii. In acest sens, in prezent, construim un buget investitional de 20 milioane de euro. Prima etapa va viza cresterea suprafetei de productie, in prezent spatiile detinute fiind utilizate integral. Cea de-a doua etapa va include achizitia si instalarea utilajelor pentru productia de table cutate destinate sectorului industrial, productia de panouri termoizolante, profile industriale, casete structurale si hale la cheie. (...) Dezvoltarea companiei se bazeaza pe un plan bine pus la punct, o strategie de viitor ce implica dezvoltarea solutiilor pentru sectorul industrial, pentru care exista un buget planfiicat a fi investit. Pentru a creste o companie este nevoie de investitii constante si Bilka stie acest lucru foarte bine. Inca de la inceputurile companiei, strategiile s-au bazat pe reinvestirea profitului pentru cresterea gamei de produse, serviciilor, dar si spatiului de productie, in principal alocate sectorului rezidential“, a mai adaugat Gabriela Stoiter.

La 10 ani distanta de la infiintarea companiei, Bilka are un nou plan strategic, ce implica dezvoltarea sectorului industrial, pentru ca piata o cere, iar noi avem mijloacele necesare.

“Peste 10 ani vad scriind pe carte mea de vizita <Marketing & Business Development Manager>”. Bilka, ambitii pentru a deveni un brand european

Noile planuri de dezvoltare ale companiei seteaza premisele ca si urmatorul deceniu sa fie unul al cresterilor solide, mai spune reprezentantul companiei brasovene.

“Stim ce trebuie sa facem si peste 10 ani si peste 20 de ani. Raspunsul la intrebarea „Cum ma vad pe mine peste 10 ani” este in stransa legatura cu modul in care vad evolutia Bilka in umatorii 10 ani. Cu siguranta Bilka va fi un jucator relevant la nivel regional si un brand cu relevanta la nivel european cu fabrici in Uniunea Europeana, dar si in estul Europei. Provocarile adevarate abia acum incep. Pentru urmatorii ani strategia de marketing include trei mari directii – mentinerea si cresterea notorietatii companiei ca producator de sisteme complete pentru acoperisuri, pozitionarea companiei si ca producator de produse destinate sectorului industrial, (panouri termoizolante, table cutate cu profil inalt, hale la cheie), dar si cresterea brandului la nivel european”, a precizat directorul de marketing al companiei fondate de Horatiu Tepes, unul dintre cei mai tineri antreprenori din domeniul constructiilor la nivel local.

Pentru viitor, cel mai mare producator de acoperisuri are in plan campanii de pozitionare in strainatate, pentru a consolida brandul Bilka la nivel international.

“Decizia de a ne indrepta actiunile de marketing si catre pietele din exteriorul Romaniei vine ca o confirmare a dezvoltarii companiei si cresterii vanzarilor in extern. Nici peste 10 ani nu ma vad renuntand la ceea ce fac acum, insa ma vad mergand mai departe si utilizand experienta acumulata pentru dezvoltarea companiei. Peste 10 ani vad scriind pe carte mea de vizita <Marketing & Business Development Manager>”, spune increzatoare Gabriela Stoiter.

Planurile de viitor ale Bilka: crestere la export, o noua linie de business si prezenta europeana

Strategia de viitor a companiei Bilka se va axa pe dezvoltarea sectorului industrial, dar si pe extinderea retelei de distributie in exteriorul tarii si chiar construirea unei fabrici in afara granitelor Romaniei.

„Odata finalizate investitiile pentru sectorul rezidential, pasul urmator pentru companie este dezvoltarea productiei pentru sectorul industrial, respectiv hale la cheie pentru zonele industriale si parcuri logistice – panouri sandwich, tabla cutata profil inalt, profile scurte, structuri. Investitia pentru acest sector se va realiza in trei ani, putand fi finalizata in anul 2020, odata cu incheierea pregatirii si dotarii unei noi hale de productie. (...) Un alt punct important in strategia urmatorilor ani il reprezinta cresterea vanzarilor la export, unde avem deja semnele necesare. In 2016, Bilka a exportat sisteme complete pentru acoperisuri in valoare de 27 milioane de lei. In primul semestru al lui 2017 vanzarile la export au crescut cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut. (...) Estimam ca vom mentine aceasta crestere si pentru sfarsitul anului. Identificam un potential mare pe pietele externe si un interes crescut pentru produsele noastre. Asta se datoreaza si faptului ca in prezent Bilka este cea mai mare fabrica de sisteme pentru acoperis din Estul Europei. In urma investitiilor realizate, avem mijloacele de productie si logistica necesare pentru a ne impune pe pietele externe“, mai povesteste tanarul managerul.

Brandul Bilka incepe sa fie din ce in ce mai prezent pe pietele externe, in prezent regasindu-se in tari precum Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Franta sau Germania.

Reprezentantii Bilka sustin ca piata de acoperisuri a crescut anual cu 5 – 10 procente si a ajuns anul trecut sa depaseasca pentru prima data pragul de 32 milioane de metri patrati, valoare inregistrata in 2008, in plin boom imobiliar.

In ceea ce priveste planurile de afaceri, la finele anului viitor compania fondata de Horatiu Tepes estimeaza ca va depasi pragul de 100 de milioane de euro in afaceri.

Piata locala de acoperisuri este dominata in prezent de producatorul local Bilka, companie detinuta de catre tanarul antreprenor roman Horatiu Tepes, sector pe care mai activeaza nume precum Wetterbest, Lindab, Ruukki sau Viking Pruszynski.