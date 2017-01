Toate cele peste 900 de plicuri de “ingrasaminte” ridicate in luna decembrie de DIICOT de la magazinul ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) din Targu Jiu sunt droguri, arata analiza chimica realizata la un laborator de specialitate la cererea DIICOT. Biroul teritorial Gorj al DIICOT a ridicat cele peste 900 de plicuri de la magazinul ANAF pe 24 decembrie, dupa ce WALL-SREET.RO a publicat un articol in care arata ca ANAF Targu Jiu vinde substante susceptibile de a fi droguri de risc, cunoscute sub denumirea de etnobotanice.

"A venit raportul preliminar. Sunt droguri de risc si mare risc, dar cu mentiunea ca ele la momentul acela (al confiscarii, n.r.) nu erau considerate droguri. Toate sunt. Cam 600 sunt droguri de risc si de mare risc si vreo 300 sunt substante psihoactive. Deci toate sunt droguri. (…) Pe pliculete scria ingrasamant natural, chestii din astea", a declarat pentru wall-street.ro Mihaela Porime, procuror sef la structura centrala a DIICOT.

WALL-STREET.RO a scris in seara de 21 decembrie ca ANAF are disponibile la vanzare, la magazinul din Targu Jiu, aproape 1.000 de pliculete de substante despre care afirma ca sunt "ingrasaminte". Pliculetele, cu denumiri ca Special Gold, Pixie C, Get (probabil Get High), Hell, Jeffrey sau Biba au pretul de 0,25 lei /bucata. In anunturile din urma cu mai multi ani, un plic de Special Gold ajungea la cateva zeci de lei. Fiscul a pus la vanzare pliculetele de "ingrasaminte" in contextul in care presa scria in 2010 ca Special Gold a ucis zeci de tineri, fiind inclus in acelasi an pe lista drogurilor de mare risc, alaturi de cocaina si heroina.

DIICOT a ridicat de la ANAF Gorj plicurile respective, dar si documente, fiind, de asemenea, inceputa urmarirea penala in rem (pentru fapte, nu impotriva unor persoane) pentru fapta de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

"Este inceputa urmarirea penala in rem. Au delegat politisitii sa audieze (persoane implicate, n.r.)", a declarat procurorul sef DIICOT Mihaela Porime.

Potrivit informatiilor furnizate de DIICOT, ANAF nu a comercializat din plicurile respective, intrucat au fost introduse recent la vanzare.

Cum au ajuns la vanzare drogurile la magazinul ANAF din Targu Jiu

Motivul pentru care drogurile au ajuns la comercializare pare a fi, la o prima vedere, faptul ca legislatia care incrimineaza etnobotanicele a fost introdusa dupa confiscarea plicurilor, iar decizia de vanzare a fost luata in baza unui raport de analiza chimica realizat inainte ca legea care interzicea etnobotanicele sa intre in vigoare.

Astfel, plicurile au fost preluate de Administratia Finantelor Publice Gorj in august 2011, iar analiza fizico chimica a fost efectuata in baza legii 143/2000 a drogurilor, cea care nu interzicea etnobotanicele si a facut posibila comercializarea acestor produse timp de mai multi ani chiar sub ochii autoritatilor. Ulterior, in luna noiembrie, a intrat in vigoare legea 194/2011, care a interzis si drogurile din categoria "etnobotanice".

Plicurile cu "ingrasaminte" au fost confiscate in 2011 din cauza unor nereguli vamale, pentru ca au fost aduse din strainatate de catre o firma fara ca aceasta sa aiba actele necesare pentru a importa astfel de produse.