Romania pierde anual intre 13,5% si 22,5% din PIB din cauza coruptiei, mediile europene fiind cuprinse intre 4,9% si 6,3% din PIB, potrivit celui mai recent studiu Rand Europe. In acelasi timp, Romania ocupa locul 48 din 176 in privinta perceptiei coruptiei la nivelul sectorului public, arata un studiu al Transparency International din anul 2016.

In acest context, un start-up romanesc, Integrity Solutions, a sublicentiat capacitatea de a implementa, certifica si pregati experti pentru cel mai recent standard de management, ISO 37001, sisteme de management anti-mita. Astfel, ISO 37001 ofera pentru prima data un cadru al regulilor si legilor internationale pentru prevenirea luarii si darii de mita. Standardul se adreseaza atat mediului privat, cat si celui public, de orice dimensiuni, fara a impune un sistem birocratic si greoi companiilor. Elementul de baza al acestui nou standard este dezvoltarea culturii etice in mediul de afaceri.

„Din pacate, in Romania, ne lovim de dorinta de a bifa un raport sau de a cheltui bugetul de CSR. In acelasi timp, am intalnit si companii deschise catre imbunatatirea proceselor de management, care au inteles valoarea acestor practici. ISO 37001 presupune implementarea unor masuri de precautie pe care firmele, autoritatile publice sau ONG-urile le pot lua pentru a se proteja de o eventuala raspundere penala in situatia in care un angajat comite fapte de natura penala ce ar putea atrage si raspunderea angajatorului”, a spus Radu Rauta, partener Integrity Solutions.

Integrity Solutions este o firma de consultanta infiintata in 2015, specializata in a livra solutii pentru optimizarea practicilor de integritate, minimizarea riscurilor si prevenirea mitei si a coruptiei in mediul de afaceri. Compania este formata dintr-o echipa tanara cu o experienta in domeniul consultantei de management, conformitate si a politicilor de sustenabilitate.